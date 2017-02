DELFI VIDEO: Teenetemärgi saanud Ülle-Marike Papp: ma usun, et Eesti ühiskonnas võib julgelt rääkida naiste ja meeste võrdsusest või ebavõrdsusest

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud soolise võrdõiguslikkuse edendaja, sotsiaalteadlane Ülle-Marike Papp leiab, et Eesti ühiskond hakkab valmis saama selleks, et rääkida sugudevahelisest võrdsusest ja ebavõrdsusest.

“Ma olen paar aastakümmet selle teemaga tegelenud ja ma olen ka varem üpris väärikaid tunnustusi saanud — aga mitte nii kõrget —, et küllap see töö näitab ühelt poolt. Aga ma arvan, et see on ka väga paljude teiste inimeste teene,” mõtiskles sotsiaalteadlane Ülle-Marike Papp, mis põhjustel ta presidendilt kõrge tunnustuse sai.

“Ma usun, et Eesti ühiskond hakkab valmis saama, et me võime julgelt rääkida naiste ja meeste võrdsusest või ebavõrdsusest ühiskonnas,” ütles Papp.

Ta tõstis esile probleemi, et Eestis on tööturg jaotunud naiste ja meeste töödeks. “Ja kui me tulevikus ka nii arvame, et nii ongi ja nii peabki, siis me ei tea, mis 20 aasta pärast juhtub.”

Kui terav on meie ühiskonnas hariduslik lõhe ning mida peaksime ette võtma, vaata videost!