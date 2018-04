DELFI VIDEO | Tartu Ülikooli rektoriks valitud Toomas Asser: meil on probleeme, aga lausa ületamatud ja katastroofilised? Kindlasti mitte

Ta märkis, et loomulikult on igal pool probleeme, ka Tartu Ülikoolis. Ta tõi välja, et võib ette heita rahastuse vähesust, millest tulenevalt on mõnedes valdkondades õppejõududel väikesed palgad. "Aga see ei peaks ühelgi juhul olema selline, et see on ülematu või et katastroof, kindlasti mitte," viitas ta valele hoiakule.

Asser on välja öelnud, et tselluloositehase projekti osas on vaja täiendavaid uuringuid. Ta ütles, et tuleb avalikult püstitada küsimused, millele ka vastused leida. "Ebamõistlik, kui Tartu ülikoolis ei tehta mingeid uuringud. Tuleb teha, siis on ka argumenteeritud sõnum valitsusele."