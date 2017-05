DELFI VIDEO: Tartu Emajõgi ujuvatest ja uppuvatest veesõidukitest tulvil! Vaata, kuidas edenes paadiralli ruubiku kuubikul ja ninja'del

Eile toimus Tartus tudengipäevade lõpetamise raames lennumasinate võistlus Karsumm ja paadiralli, millest võtsid osa nii gorilla, Darth Vader kui ka ninja'd.

Eelmisel aastal jäi paadiralli ära, kuid tänavu oli lõbus võistlus taas tudengipäevade programmis. Emajõele tuli eile võistlema üle kahekümne paatkonna.

Enne võistlust anti teada, et pole oluline, kas sõidetakse poest ostetud paadiga või isevalmistatud alusega, vaid hinnatakse originaalsust, kiirust ja osalejate kostüüme. Ja neid oli tõesti mitmesuguseid. Paadirallile andis stardipaugu Tartu linnapea Urmas Klaas.

Delfi fotograaf osutas, et nii Karsumm kui ka paadiralli meelitasid kohale ohtralt publikut, kes sündmusi Emajõe mõlemal kaldal jälgisid. Põhjalikult on üritusse panustanud ka osalejad. Ja kui Karsummil selgus, et siga siiski oskab (mingil määral) lennata, siis paadirallil tuli välja, et tagatipuks oskab ta ka ujuda. Mitmekülgne säärane!

Päeva lõpetasid eile närvekõditav Hirmufaktor ning suur Volbri kontsert-tulesõu Emajõe kaldal, kus lavale astusid Mick Pedaja ja I Wear* Experiment.