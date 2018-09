DELFI VIDEO | Tallinna Ülikooli foorisaaga: jalakäijad jalutavad massidena punase tulega liiklusesse

Narva maanteele Tallinna Ülikooli ette paigaldatud valgusfoori punane tuli jääb jalakäijatele tundmatuks sümboliks. Autod, bussid, trammid - kõik sõidavad igati reeglipäraselt. Kui neil on roheline tuli, siis jalakäijatel punane ning viimased peaksid ootama oma korda.

Ometi nii see ei ole. Jalutatakse üle üksi, jalutatakse massidena. Peatuvast trammist voolab üle autotee kümneid päid ning ülejäänud liiklejad seisavad nõutult. Kui nende puhul veel peatab ehmatusega autojuhte mass, siis üksiküritajad jäävad vähemmärgatavaks ja seavad korduvalt ohtu end ja kaasliiklejaid.

"Liikluskultuur on selline, et see tekitas pigem rohkem segadust ja osale petlikku ettekujutust, et nad on kaitstud. Tegelikult peab trammist väljudes liiklusseaduse järgi minema otsemat teed pidi kõnniteele, aga nad lähevad olenemata fooritulest trammi eest üle tee," kommenteeris täpselt nädala eest Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna liiklusseadmete peaspetsialist Raimond Nõugast.

"Me tekitasime valgusfooriga ohtlikuma olukorra kui ilma foorita," ütles Nõugast. "Me tõesti ei osanud oodata, et inimesed nii vähe järgivad liikluseeskirju."

Praegu on transpordiametis kaalumisel kaks-kolm lahendust, millest üks eeldab suuremaid ümberehitusi, teine on aga intelligentsem, tehnoloogiline lahendus.