DELFI VIDEO | Taavi Pukk: raske oleks uskuda, et Edgar Savisaar läheks teise nimekirja kandideerima

Keskerakonna endine pressiesindaja, Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk ei usu, et kohalikel valimistel osalemisest teatanud Edgar Savisaar võiks kandideerida Keskparteiga konkureerivas valimisnimekirjas.

"Ka mina lugesin seda Facebooki postitust. Edgar Savisaar jäi talle omasel viisil väga salapäraseks, nii et selle kohta mul täpne info puudub, mis ta teha otsustab," vastas Pukk küsimusele, kas oma kandideerimisest kohalikel valimistel teatanud Savisaar kandideerib Keskerakonna nimekirjas või konkureerivas valimisliidus.

"Aga kui mõelda seda, et Edgar Savisaar on nii kaua Keskerakonna edu nimel töötanud, siis raske oleks uskuda, et ta läheb mõnda teise nimekirja kandideerima," märkis Pukk.

Küsimusele, kas tegevlinnapea ja Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaat Taavi Aas võiks Savisaare kasuks linnajuhiks kandideerimisest loobuda, vastas Pukk, et tema sel teemal spekuleerida ei soovi, kuid lisas, et Keskerakonna Tallinna nõukogu on oma kandidaadid kinnitanud. "Taavi Aas on Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaat nendel valimistel ja ma usun, et Taavi Aas on väga hea kandidaat."

Edgar Savisaar teatas täna Facebooki vahendusel, et kandideerib kohalikel valimistel, kuid jättis mainimata, kas Keskerakonna nimekirjas või alternatiivses valimisliidus. Samuti kritiseeris ta Keskerakonna poliitikat.

Veel eelmisel nädalal teatas Savisaar, et ta on liiga haige, et osaleda kohtuprotsessil.

"Hiljuti rõõmustasin, et kolmest patoloogist ja ühest kardioloogist koosnev komisjon on mind piisavalt terveks tunnistanud. See on hea! Kui ma võin minna kohtusse ennast kaitsma, siis võin minna ka kohalikele valimistele oma mandaati uuendama. Need on mul 20ndad valimised, kui kokku arvata kohalikud, riigikogu, Euroopa Parlamendi, NSV Liidu rahvasaadikute kongressi ja Eesti Kongressi valimised," kirjutas Savisaar.