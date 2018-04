DELFI VIDEO | Taavi Aas TLT kriminaaluurimisest: kõigepealt tuleb sisekontrolli materjalid läbi vaadata ja siis otsustada, kes veel vastutust kandma peaks

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles nelja Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhtivtöötaja kinnipidamist kommenteerides, et sündmus on veel liialt värske tegemaks järeldusi, kes ja mis ulatuses vastutama peab.

“Mina olen olnud mõned päevad teadlik, et TLT sisekontroll on seda teemat käsitlenud ja seal on olnud probleeme,” ütles Taavi Aas Delfile ja lisas, et paralleelselt toimunud kriminaaluurimise kohta tal infot ei olnud.

“Täna hommikul, kui ma kuulsin, et toimub läbiotsimine TLT kontoris, siis helistas mulle ka juhatuse esimees Enno Tamm ja ütles, et tegelikult juba möödunud nädalal oli TLT juhatus teinud otsuse ühe inimese töölt vabastamise kohta, kuna nad olid saanud sisekontrolli raporti,” rääkis Aas ja märkis, et see on kõik, mida ta teab.

Aas ei osanud öelda, mis ajal sisekontroll oma tööd alustas. “Tean, et sisekontroll tegi seda siseaudiitori ettepaneku peale.”

Küsimusele, kas Aas peab vastutavaks ka TLT juhatuse esimeest Enno Tamme, et tema juhitava ettevõtte töötajaid kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises, eelise andmises ja altkäemaksu võtmises, vastas Aas, et sündmus on veel liiga värske.

“Ma ei ole veel täpselt kursis ka sisekontrolli materjalidega, mida täpselt sisekontroll ette heitis, millest probleem alguse sai. Ma arvan, et peaksime kõigepealt need materjalid läbi vaatama ja siis otsustama, kes ja mis ulatuses veel täiendavalt vastutust kannab,” lausus linnapea.

Aasa sõnul on sisekontrolli materjalidest ilmnenud, et TLT-s võib olla probleeme remondi- ja värvitöödega.

Linnapea näeb Tallinnast korruptsiooni väljajuurimise peamiseks hoovaks tugevat sisekontrolli. “Täpselt nagu linna sisekontroll, peavad tegema tugevat tööd ka allettevõtete sisekontrolöri teenistused, ja antud juhul olen ma kindlasti rahul, et sisekontroll seal juba oma tööd tegi. See ongi see, mis me teha saame. Ja loomulikult, kui juhtivtöötajad on süüdi, siis ega midagi teha ei ole — nad peavad lahkuma.”

Täna pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni TLT neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises.

Hetkel on kinni peetud juhatuse liige Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

Kriminaalmenetluse tähelepanu keskmes on kasutatud busside ostmise hanked alates 2012. aastast. Ühele juhtivtöötajale heidetakse samuti ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist ajavahemikul 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus. Altkäemaksuna saadud vara maht küündib kokku 2 miljoni euroni.

Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega TLT-le.