DELFI VIDEO | Taavi Aas jagab vastutust: Züleyxa Izmailova hakkab juhtima linna prügimajandust

Tulevane Tallinna linnapea Taavi Aas selgitab, et roheliste juht Züleyxa Izmailova hakkab lisaks üldsõnalisele kaasamistegevusele haldama ka linna prügimajandust. Valdkond, mis mäletatavasti viis näiteks Arvo Sarapuu korruptsioonikahtlusega uurimise alla.

Ametlikult on Izmailova rolliks keskkonnaameti tegevuse juhtimine ja kaasamine. Viimase all näeb Taavi Aas näiteks seda, et IT-lahendused jõuaksid kodanikeni. "Paljud lahendused pole praegu lihtsalt leitavad, paljusid tuleb ka endal põhjalikult linna kodulehelt otsida," nendib ta. "Väga suur eesmärk oleks need tuua inimestele lähemale, et saadaks info kätte," selgitab Aas.

Maakeeli öeldes – praegused linna internetiallikad on liiga keerukad.

Mis puutub keskkonnaametisse, siis Aasa sõnutsi näitab see, kui rohelise mõttelaadiga inimene kureerib selle ameti tegevust, siis on linlased kindlad, et liigutakse väga rohelisel kursil. "Ja see ei tähenda mitte ainult puid ja põõsaid, vaid muud rohelist keskkonda. See tähendab ka näiteks prügimajandust. See tähendab lisaks haljastusele palju muud." Ta kinnitab, et mõne teise abilinnapea haldusalasse prügimajandust ei suunata.

Tegu on valdkonnaga, mis näiteks viis endise abilinnapea Arvo Sarapuu uurimise alla ja teda võib süüdimõistmisel oodata rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Mis puutub Aivar Riisalusse, siis Aasa sõnutsi jääb tema rolliks just innovatsioonivaldkond. Aasa sõnutsi moodustati eelmise linnavolikogu koosseisuga ka innovatsioonikomisjon, ent probleem seisnes selles, et komisjoni ettepanekud puudutasid kõikide abilinnapeade valdkondi. Nii tahetigi, et nüüd üks abilinnapea üleüldiselt sellele keskenduks.

Mis puutub Riisalu ametlikku naasmisse Keskerakonda, siis pole see nõnda lihtne. Aasa sõnutsi on see küsimus nii juhatusele kui volikogule.