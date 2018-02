DELFI VIDEO | Steven-Hristo Evestus: me ei jõua lähikuudel Savisaare osalusel kohtuasja sisulise aruteluni

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles täna pärast kohtuniku otsust määrata Tallinna endisele linnapeale Edgar Savisaarele uus kohtuarstlik terviseekspertiis, et tema oleks soovinud kohtuliku arutelu jätkumist.

"Kohus on teinud oma otsuse, et taaskord asuda kontrollima Edgar Savisaare tervislikku seisundit. Mina prokurörina oleks soovinud, et see kohtulik arutelu oleks jätkunud, sellepärast et ma prognoosin, et me oleme veel selle kallal kuid ja et me kindlasti ei jõua lähikuude jooksul Edgar Savisaare osalusel selle asja sisulise aruteluni," ütles Evestus pärast kohtu otsust määrata Savisaarele uus tervislik ekspertiis.

Evestus avaldas lootust, et tervislikku ekspertiisi ei viida läbi Jõgeva haiglas, kus Savisaart ravib tema ihuarst Peep Põdder. "Ma loodan, et ekspertiisi viivad läbi erapooletud eriteadmistega isikud, sest sellist arvamust on meil väga vaja sellesse protsessi," märkis Evestus.

"On täiesti prognoosimatu, millal Edgar Savisaar võib kohtuistungile ilmuda," lisas juhtiv riigiprokurör.