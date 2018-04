DELFI VIDEO | Sõjaveteran: oleme eestlastena samuti pagulased olnud ja meid on lahkelt vastu võetud

Mitmel korral Lähis-Idas missioonil käinud sõjaveteran Martin Aaviku sõnul ei taha keegi elada konfliktipiirkonnas.

"Me oleme eestlastena samamoodi minevikus sõjaolukordadest põgenenud ja me oleme olnud õnnelikud, et meid on lahkelt vastu võetud. Samas olles ise pagulasestaatuses, peame ka ise käituma vastavalt, et riik, kes meid vastu võtab, ei satuks meie pärast muredesse, hätta ja uutesse probleemidesse," ütles 2012. ja 2013. aastal Afganistanis ja 2015. aastal Liibanonis missioonil käinud Aavik veteranipäeva tähtsündmusel Vabaduse väljakul.

Hetkel tegevteenistusest taandunud ja nüüd kaitseväe alluvuses ametnikuna töötava Aaviku kinnitusel muudab missioonil olemine kaitseväelast. "Sul tekivad asjadele uue vaated. Eestisse tagasitulemine on kindlasti võõras ja pead uuesti kohanema. See ei ole kõige kergem," märkis ta.

Koju tagasipöördumiseks ja võimalikult pehmeks tsiviilellu naasmiseks pakkus kaitsevägi Aaviku sõnul piisavalt abi, kuid selleks peab oskama küsida. "Me saime kõik, mida me ise oskasime küsida. Kui on isik, kes ei oska midagi küsida, siis on talle raske midagi pakkuda," märkis Aavik.

"Meie veteranipoliitika on selline, et me anname neile kõike, mis meie võimuses on. Pakutakse psühholoogilist nõustamist, taastusravi, terviseprotseduure. Üritatakse uuesti see veteran tagasi tsiviilmaailmasse tuua," rääkis endine missioonisõdur.