DELFI VIDEO | Simsoni soovitus Ivanovale: oma valijate eest on tal kõige parem seista Keskerakonnas

Delfi uuris Keskerakonna aseesimehelt, majandus- ja taristuminister Kadri Simsonilt, kas valitsuses oldi valmis selleks, et Yana Toomi eestvedamisel minnakse kohalikele valimistele eraldi nimekirjaga ning on võimalus, et Keskerakond lõheneb.

"Eestlasel on kombeks ette muretseda. Me pigem lähtusime sellest, et teeme kõik, et neid muresid ei tekiks. Kui nad peaks tekkima, siis tegeleme ka tagajärgedega. Õnneks saime Yanaga väga hea teineteisemõistmise, Yana panustab Tallinnas Keskerakonna valimistulemusse," selgitas Simson.

Täheldades, et laua pressikonverentsil oli näha selget pettumust nii Oudekki Loone kui ka Olga Ivanova nägudest, mida kas ei tahetud või ei suudetud varjata, tekkis ajakirjanikel küsimus, kuidas see erakonna sisekliimat mõjutab. "Me anname Olga Ivanovale aega. Ta läheb puhkama, tõenäoliselt puhkusel teeb ta ka ratsionaalsed otsused. Oma valijate eest on tal kõige parem seista erakonnas, mis on tugevalt toetatud ja mida toetavad ka tema valijad. Oma valijate eest ei saa ta seista, kui ta läheb valimisliitu, kellel tegelikult Tallinna mastaabis väga suurt kandepinda ei ole," selgitas Simson.

