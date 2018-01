DELFI VIDEO | Simson erakonnakaaslaste eelistamise süüdistusest: kuna raha vabanes trammiteest, läheb see rööbastranspordile

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et majandusminister Kadri Simson suunab miljoneid eurosid eurorahasid erakonnakaaslaste juhitud Tallinna linnale, sest vaid Tallinnas on tramm, toetust soovitakse aga anda rööbastranspordile. Tänase valitsuse pressikonverentsi järel selgitas Simson, et raha jäi üle trammiteelt ja see kulutatakse teiste rööbastranspordi objektide peale.

Simson rääkis, et eelmine valitsus tegi otsuse enam kui 440 miljonit eurot eurorahasid kulutada taristuobjektidele. Teiste objektide seas sai Tallinna linn 18 miljonit lennujaama trammiliini ehitamiseks.

Lennujaama trammiliini raha õnnestus saada aga teistest vahenditest ja see raha jäi üle. Vahepeal Euroopa Liit kärpis natuke transpordile minevaid vahendeid, järele jäi 12 miljonit.

Kui seda 440 miljonit jagati, läks üle poole maanteedesse, 97,5 miljonit raudteedesse ja väiksem summa linnatransporti. Siis sai see jaotus Euroopa Komisjonilt nõusoleku vaid tingimusel, et maanteedesse minev summa ei tohi ajas suureneda. "Seetõttu, kuna raha vabanes trammiteest, saigi välja kuulutatud konkurss rööbastranspordi osas," ütles Simson.

Vaid Tallinnas on tramm. Seetõttu tekitas segadust, miks kaasati konkurssi üldse Narva ja Tartu, kus trammi pole. Küll on mõlemas linnas raudtee.

"Narvale on võimalik ümberkujundamises anda lisavahendeid näiteks transiitkoridori jaoks," ütles Simson. Kuna Tartult avaldusi ei tulnud, on ekspertidelt tulnud ettepanekud, mis puudutavad Tallinnat ja Narvat.

Simson ütles, et Tallinn on trammiliiklusesse palju investeerinud. Uued trammid eeldavad trammiteede uuendamist. Kuhu täpselt seda kulutada võiks, oskavad tema sõnul öelda pigem Tallinna linnajuhid.

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi märkis, et antud lugu on järjekordne näide, kuidas Keskerakond suunab raha omadele.

„See juhtum sobib täpselt mustrisse, kus avalik raha suunatakse oma lähikonda,” kommenteeris Ligi, rõhutades, et see oli üks Kadri Simsoni umbusaldamise kolmest etteheitest. „Ilmselt tuleb talle suure avastusena, et eksisteerib ka teistsugune kultuur ja rahastamise tingimused tehakse sellised, et läbi kaalutakse erinevad alternatiivid ning üle jäänud raha üle vaieldakse. Kui Tallinna tramm ka võidab, on kõigil ikkagi puhtam tunne ja järgmisel korral on loomulik samasugune avalik konkurents.”

Ligi märkis, et tema jaoks on irooniline Simsonilt umbusaldamise peale tulnud enesekaitserünnak, et opositsioon suhtub üleolevalt regionaalpoliitikasse. „Samas jagas Keskerakond isegi oma katuseraha enamuses Tallinnale ja Jüri Ratas ei saanud kolmapäevases infotunnis isegi aru mu küsimusest, kuidas mõjub nende valik jagada regionaalset raha omavalitsustele mineva tulumaksu protsendi tõstmise kaudu, ja hakkas jälle kiitma oma maksuvaba miinimumi,” rääkis Ligi. „Õige vastus on, et selline regionaalpoliitika on suunatud Tallinna, kes võidab enim. Ehk omadele.”