DELFI VIDEO | Siim Kallas ei mäleta, miks II samba tasud nii kõrgeks tehti

Pensioni II sammas on praegusel ajal üsna ebapopulaarne, sest tootlused on väiksed, kulud aga suured. Erakond Isamaa on teinud lausa ettepaneku muuta II sammas vabatahtlikuks, et see hiljem kaotada. Selliste ettepanekutega Kallas nõus pole.

"See süsteem, mille me omal ajal koos Eiki Nestoriga välja mõtlesime, meie kaks ministeeriumi töötasid selle süsteemi välja, oli väga hea. Põhimõte on väga õige ja sellest tagasi minna on viga," ütles Kallas.

Tema sõnul oli kogu aeg üleval vaidlus sellest, kas pension peaks sõltuma palgast või mitte. Kohe algas ka surve, et II samba osatähtsus oleks väiksem. Küll aga kiideti tollal Eestit välismaalt, sest Eesti oli teinud süsteemi, mis mingilgi määral arvestas demograafilisi muutusi.

Miks aga tehti II samba fondid hästi konservatiivsed ja lubati kõrgeid haldustasusid? "Ma ei tea. Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei ole nii nende detailidega kursis," ütles Kallas.

Ta nentis, et kogu II samba finantspool oli tõesti rahandusministeeriumi teha. "Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei tea, mina ei ole olnud selle otsustamise juures, kuidas see süsteem püsti panna, aga ma arvan ka seda, et kuidas tol ajal seda vaadati, oli üks asi, aga kuidas ta on hiljem kujunenud, on teine asi," rääkis Kallas.