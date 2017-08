DELFI VIDEO | Rõõmsa näoga ringi käimine tõi Juhan Partsile ilusa päevituse

Endiste peaministrite kogunemisel Stenbocki majas osalenud Juhan Parts rääkis, et on kohanemas elu ja tööga Luksemburgis. "Tasub käia rõõmsa näoga, vaadata päikest ja siis oledki päevitanud," selgitas Parts seda, kuidas ta silmatorkavalt tõmmuks muutunud on. Sel kevadel alustas Parts tööd Euroopa Kontrollikojas Luksemburgis.

Parts rõõmustas Eesti elu kommenteerides, et iseseisvus seisab päris tugevalt. Ta soovitas julgemini vaadata maailma võimalusi. "Väikese rahvana hakkama saamiseks peame olema kavalad, targad," ütles Parts. IRLi uuele esimehele Helir-Valdor Seederile soovitas ta võtta asju tõsiselt. "Usun, et Eesti inimesed usaldavad ikkagi kindlat valikut. Poliitika on ikkagi tõsine tegevus, vaadata tuleb tulevikku. Mis maailmas toimub, kuidas Eesti paremini kohaneks. Lahendusi tuleb otsida, ideid tuleb pakkuda," lausus Parts. Stenbocki majas toimus täna Eesti peaministrite fotode seina avamine. Seinal on kõigi Eesti peaministrite fotod.