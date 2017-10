DELFI VIDEO | Rõivas selgitab intervjuus, miks ta ahistatu väiteid suudlemisest ja käperdamisest varem ümber ei lükanud, kuigi selleks oli võimalus

Ahistamisskandaali sattunud riigikogu asespiiker Taavi Rõivas ütles täna mitmetele meediaväljaannetele, et ta ei suudelnud ega käperdanud Malaisias oma tantsupartnerit. Päevalehes ilmunud looga oli Rõivas enne trükkiminekut tutvunud, kuid seal ta suudlemist tagasi ei lükanud. Rõivase sõnul polnud tal see tehtud kokkulepete tõttu võimalik.

"Meil oli Päevalehega kokkulepe, et ei esita ühtegi isikustatud süüdistust. Nad lubasid mulle, et nad ei ütle ühtegi detaili isiklikult minu kohta. Mul ei olnud võimalik midagi ümber lükata. Miks Päevaleht sellest kokkuleppest detailselt kinni ei pidanud, seda tuleb küsida Päevalehe ajakirjanikelt," vastas Rõivas Delfi küsimusele, miks ta Päevalehes suudlemist ja käperdamist ümber ei lükanud, kuigi selleks oli võimalus.

Küsimusele, kasasespiiker plaanib tagasi astuda ka riigikogu liikme kohalt, vastas Rõivas, et loobub aseseimehe kohast.

Postimehe otsestuudios väitis Rõivas kella 18 paiku, et tema neiut ei suudelnud ning neiu kleiti üles ei tõmmanud, küll aga olevat tal häbi, et olukord üle piiri läks, ta lisas ka, et sisimas on ta otsustanud, et riigikogu asespiikrina ta ei jätka, küll aga ei vabasta ta oma tooli riigikogu saalis - ta jätkab rahvasaadikuna.

"Aktuaalse kaamera" reporterile lisas Rõivas Postimaja toimetuse ees, et tema käitumist on liigne nimetada ahistamiseks. "Selge on aga see, et mitmed naisterahvad end halvasti tundsid," nentis ta ja väitis, et tema osalus puudutas vaid ühte neiut ja tantsuplatsi. Näiteks eitab (kuigi mitte otsesõnu välja öeldult) ta külmkapistseeni. Küsimuse peale, kas neiu valetab, hakkas Rõivas puiklema. "Saame mõnest detailist erinevalt aru..." väitis ta.

Rõivase õhtu on tihe - ta tõttas edasi telemajja, et anda intervjuu ETV saates "Ringvaade". Selgitus on üpris sarnane, ta viitas, et neiu tundis end ebamugavalt. "Oleks teadnud, oleks saanud tantsu kohe lõpetada," õigustas Rõivas telesaates. Kui Marko Reikop uuris külmkapi kohta, viis Rõivas teema sootuks mujale ja kasutas korduvalt väljendit "vahet pole"! Rõivas märkis, et tagasiastumise taga olla poliitiline rünnak, mis riivab nii teda, tema perekonda kui erakonda. "Mul on lihtsam võtta poliitiline vastutus, kui lasta enda jaoks olulistel inimestel olla surve all!" Ta toonitas, et abikaasa Luisa tunneb end praegu väga kehvasti.

Katrin (nimi toimetusele teada) kirjeldas EPLile, et tal hakkas ebameeldivas situatsioonis justkui pea ringi käima... "Sa tahad ja proovid midagi öelda, aga sõnu ei tule. Proovisin sellest olukorrast pääseda, samal ajal tõmbasin temale vastupidi oma kleiti alla, ütlesin korduvalt "Lõpeta!", kui mul selleks võimalus oli," jätkas Katrin. "Sain külmkapi vahelt välja ja kõndisin teda ignoreerides tagasi laua poole."

Peagi pööras mees Katrini sõnutsi end tema poole, vaatas talle otsa ja ütles midagi, mis kõlas nagu: "Ma ei suuda vastu panna tüdrukutele, kellel on sellised silmad nagu sul." Katrin ei osanud sellega midagi peale hakata, ta oli segaduses. "Nüüd siis teeb komplimente?" mõtlesin. "See oli nii ebasiiras, ebavajalik ja vastik." Katrin lahkus.

Rõivas kohtus Katriniga eile ja palus vabandust.