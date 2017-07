DELFI VIDEO | Ringkäik superministeeriumis: miks on maja täis pisikesi sümboleid ning mis vaade avaneb Mailis Repsi kabinetist?

Enne, kui tuhatkond töötajat uutesse tööruumidesse kolib, anti ajakirjanikele võimalus äsja valminud superministeeriumit uudistada. Õues oodates ja vaadates 14-korruselise hoone katusele, hiilisid vargsi ligi mõtted ilusast terrassist ja sealsetest luksuslikest võimalustest. Et mõttelend liiga hoogsaks ei läheks, öeldi ajakirjanikele kohe ära: mingit kulda ja karda siin hoones ei näe.

Kuna hoone peauks, Suur-Ameerika tänava poolne sissekäik, ei töötanud veel, lubati ajakirjanikud tagauksest sisse. "Siin on dokumentide vedu hoonest sisse-välja, see on puhtalt mõeldud hoone teenindamiseks," selgitas ajakirjanikele maja tutvustanud RKAS-i projektijuht Mihkel Mäger.

Et hoone antakse viiele ministeeriumile (kokku ligi 1000 töötajale ning 8 ministrile) üle 1. augustil, käis hoogne viimistlustöö. Oli tunda betoonilõhna ning peenike ehitustolm võis nii mõnegi tundlikuma ninaga inimese aevastama ajada. Pidi hoolikalt vaatama, et ei astuks mõne värvipüti sisse ega ei komistaks näiteks maalri redeli otsa.

Lao- ja hoiuruumidega samal korrusel asub ka söökla, toitlustusteenust pakkuv S.E.E. PIRAAJA OÜ peaks olema valmis teenindama kuni 1000 sööjat päevas. Söökla juures asuvast trepist üles esimesele korrusele minnes käis taas aktiivne viimistlustöö ja pidev edasi-tagasi sagimine. Töölistel mängis taustaks muusika ning tundus, et ega keegi end ringi tiirutavatest uudishimulikest ajakirjanikest väga häirida lasknudki.

"Esimene korrus on mõeldud natuke esinduslikumana, siin võõrustatakse külalisi ja siia on loodud ühised nõupidamisruumid," selgitas ekskursiooni vedanud Mihkel Mäger. Hoone peauksest sisse astudes tuleb seista silmitsi administraatoriga, majas on politseivalve ning suurest valveboksist edasi liftideni või kohvikuni nii naljalt edasi ei pääsegi. Parasjagu paigaldati ka turvaväravaid. Esimesel korrusel asub ka pressiruum, mahutamaks 50 ajakirjanikku, kaamerameestele on ehitatud eraldi poodium. Teine suurem ruum, konverentsisaal, mahutab kuni 180 inimest. Suuremateks üritusteks renditakse ruum.

Edasi liiguti ajakirjanikega neljandale korrusele. Et kolmest liftist töötas ainult üks, tuli pisut oodata. Korraga mahtus lifti kuni 15 inimest ning masin andis nii eesti kui ka inglise keeles märku mitmendale korrusele sõidab ning kas liigub üles- või allapoole. Liftitäis ajakirjanikke pidid aga hoolikad olema: seinasid riivates võis vabalt ehitustolmuga kokku saada.

Sisenedes justiitsministeeriumi tööruumidesse neljandal korrusel jäi esmalt silma palju hallikat tooni: hall betoon, hall põrandakate ning pilvedki tundusid veel pesemata akendest vaadates tavapärasest hallimad. Õnneks andsid hallile särtsu punased ruudu-, kolmnurga- ja rombikujulised motiivid põrandal ning mööblil. "Igal ministeeriumil on teda iseloomustav värv: justiitsministeeriumil on see punane, rahandusministeeriumil oranž, haridus- ja teadusministeeriumil roheline, sotsiaalministeeriumil kollane ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on punane, aga justiitsministeeriumil on toon heledam. Nende värvide järgi eristatakse ministeeriumide tööalasid,“ selgitati ajakirjanikele. Kusjuures ministeeriumide asukohad ja korrused jagati ära loosi teel.

Motiivid on inspireeritud rukkililledest, mis asuvad juhtkonna korrustel. Ruudukestega on tähistatud eriti vaiksed tööalad, kus on keelatud rääkida nii telefoniga kui ka kolleegidega. Taoline minimalistlik mustrite mäng peaks sümboliseerima inimesi ning koostööd. "Kui need kolmnurgad kokku panna, tekivad koostöö tulemusena pildid," selgitati ajakirjanikele. Hoones aknad lahti ei käi ning eraldi suitsunurkasid ei ole. "Kui siin on 1000 töökohta, siis umbes 300 inimest hakkab siin üles-alla käima," tegi üks ajakirjanikest kiire arvutuse.

Korrused on oma plaanilt kõik sarnased, kahte torni ühendab galerii. Erinevad on aga juhtkonna korrused, kus on kabinetid mõistagi näiteks ministritele. "Paljud osakonna juhatajad on avatud kontoris," sõnas Mäger. Et tegemist on avatud kontoriga, on tehtud väiksemaid bokse, kus inimesed saavad telefoniga rääkida ning nõu pidada. Mõned korrused ülespoole liiguti mööda treppi, kus oli veel värsket värvi. "Vaadake, et sisse ei astu," öeldi ajakirjanikele.

Rahandusministeeriumis oli tõmbenumbriks keset avatud kontorit asuv heli summutav telefoniboks ning paar eraldatud ruumi, kus on ka töölauad sees. "See ei ole nimelt tehtud ülimugav. Inimene tuleb istub siin paar tundi, teeb tööd ja vabastab ruumi," selgitatakse. Juba varasemalt on räägitud sotsiaalministeeriumi erilisest kujundusest, kus ei ole kindlaid töökohti, isiklike asjade jaoks bokse ega ka kappe. Isiklikke asju saab hoida keset kontorit asuvas lukuga kapis.

Näinud superministeeriumit seestpoolt võib öelda, et tõesti, kulda ja karda siin ei näinud. Kõige uhkemad oli hoone esimese korruse fuajee laes rippuvad europarlamendihõngulised valged kuplid ning keset avatud kontorit paiknevad heli summutavad telefoniputkad. Lisaks anti lootust, et hoone katusele võidakse paigaldada päikesepaneelid. Rohelist nelja meetri pikkust viigipuud lubati ka.

Missugune vaade avaneb minister Mailis Repsi kabinetist ning mida superministeeriumis veel põnevat leidub, vaata lähemalt videost!

SUPERMINISTEERIUM

Ministeeriumide ühishoonesse on paigutatud 5 eri ministeeriumit ning 8 ministrit, mahutades ligi 1000 töötajat.

Igas ministeeriumi nurgas on olemas kööginurk ning allkorrusel on ka söökla, mis peaks suutma toitlustada päevas ligi 1000 inimest. Parkimiskohti nii paljudele aga ei ole.

Riigi Kinnisvara (RKAS) sõlmis 2014. aasta novembris ministeerimide ühishoone rajamiseks ehitustööde kontsessiooni lepingu osaühinguga 2Torni, kes rajas riigiasutustele kaasaegse, energiasäästliku ja optimeeritud pinnakasutusega büroohoone.

14 maapealse ja kahe maa-aluse parkimiskorrusega ministeeriumide ühishoone ehitati Tallinnasse Suur-Ameerika 1 ja Väike-Ameerika 2 kinnistule. Ühishoones on rahandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium ning osaliselt ka haridus- ja teadusministeerium.

Üldotstarbelisi ruume, nagu näiteks konverentsisaal, arvutiklass, pressikonverentside ja nõupidamiste ruumid, hakkavad ministeeriumid jagama ning kordamööda kasutama.

Ministeeriumide ühishoone rajas ja andis üürile OÜ 2Torni ning investeeringute maht on hinnanguliselt 25-30 ,miljonit eurot. Mööbli ja sisutsute hankimiseks korraldati ühishange, mile lõppmaksumuseks kujuned 1,06 miljonit eurot. Kogu mööbel, mida sai eelmistest hoonetest kaasa võtta, läheb ka uues hoones taaskasutusse.

Ministeeriumide ühishoone kinnisvarakulud moodustavad kokku umbes 4,5 miljonit aastas ning üüriperiood on 20 aastat.

Hoone antakse ministeeriumidele üle 2. augustil. Kolimine uude hoonesse toimub augustikuu jooksul. Kolimisteenuse koondmaksumus on umbes 49 000 eurot. Kolimine ei tohiks tuua olulisi tõrkeid ministeeriumide töösse. Täna väljastas Tallinna linnaplaneerimise amet ka ministeeriumide ühishoonele kasutusloa.

Maja koosneb kahest tornist ja neid ühendavatest galeriidest. Ministeeriumid hakkavad asuma järgmistel korrustel:

I torn

justiitsministeerium 3.-6. korrus

rahandusministeerium 7.-14. korrus

