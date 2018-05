Uus tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles vahetult pärast oma ametisse nimetamist, et tema jaoks oli raskem otsus võtta vastu ministripositsioon, kui erakonda astumine.

Sikkut ütles veel, et on juba Mõõdukate valija, seetõttu oli tema jaoks lihtne erakonda astuda. Samas nentis ta, et kui ta juba teeb ministritööd ja on erakonnas, kandideerib ta ka kindlasti valimistel.

"Ma kinnitan, et kavatasen ministritööd võtta tõsiselt ning olen valmis, et ka minu suunas tuleb kriitikat," sõnas Sikkut.