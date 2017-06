DELFI VIDEO | Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kahtlustab, et Savisaar ei järgi raviarsti juhiseid

Savisaare protsessis jätkatakse stsenaariumit, kus fookusesse jääb Savisaare tervis ning on teadmata, millal minnakse sisulise arutelu juurde. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles pärast Savisaare protsessi kolmandat istungit Delfile, et Savisaare haiglasse viimise sündmuse taustal ei näe ta alust tegemaks Savisaarele uut tervislikku ekspertiisi.

Protsessi kolmepäevane istungisessioon lõppes prokuröri jaoks edutult: avakõne jäi ettekandmatata, sealhulgas ülevaade süüdistusest ja süüdistust kinnitavatest tõenditest ning edasistest menetlusprognoosidest. "Jääb loota, et me 8. augustil suudame jätkata," kommenteeris Evestus.

Evestus märkis, et viimastel päevadel toimuv, eriti see, kuidas Savisaare kaitsjad proovisid kummutada ekspertiisi arvamust selle kohta, et Savisaar on võimeline kohtuistungitel osalema ning ka tänane, kus Savisaarele kiirabi kutsuti, tekitas tal kahtluse, et Savisaar ei ole järginud kohtuarstide soovitusi. Nimelt oli Savisaarel täna väga kõrge vererõhk nii kiire pulss.

"Minul kui prokuröril on sügavalt kahtlus selles, et Edgar Savisaar jätkuvalt ei järgi oma raviarsti juhiseid või ei anna raviarst korrapäraseid juhiseid ning säästlikust elurežiimist ja antud juhiste järgimisest on asi kaugel," sõnas Evestus. Prokuröri sõnul ei ole tal alust arvata, et Savisaare tervis oleks ööga niivõrd halvenenud, et nõuaks uut tervislikku ekspertiisi. Samas tasub oodata ka ära haiglapoolne seisukoht pärast tänast: kas tänane olukord oli selline, mis oleks vajanud pikaaegsemat ravi.

"Kõik eilne annab aluse arvata, et Savisaare tervislik käitumine, tervislik seisund sõltub palju temast endast," lisas Evestus.

Kui suur on tõenäosus, et siiski tehakse täiendav tervislik ekspertiis? "Mina prokurörina praegu küll alust selleks ei näe. Tänahommikune sündmus on kindlasti kaugel sellest, see kindlasti ei annaks alust uue ekspertiisi määramiseks," sõnas Evestus.

