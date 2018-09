DELFI VIDEO | Riigiprokurör Inna Ombler: on viiteid, et riigireetmises kahtlustatavad said GRU-lt tasu. Seadus näeb ette kuni eluaegse vangistuse

Priit Simson fotograaf-videoreporter Indrek Tark reporter RUS

Riigireetmises kahtlustatavate Deniss Metsavase ja tema isa Pjotr Volini asja menetlustoiminguid juhtiv riigiprokurör Inna Ombler ütles Delfile antud intervjuus, et täpselt teo motiivide osas midagi öelda ei saa, kuid on viiteid, et kahtlustatavad said GRU-lt andmete eest tasu.