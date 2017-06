DELFI VIDEO | Riigikogus arutleti hõberemmelga saatuse üle: puu päästmine on ajaraisk või mitte?

Täna toimus riigikogus keskkonnakomisjoni poolt kokku kutsutud ümarlaud, kus arutati Rainer Vakra koordineerimisel Haabersti hõberemmelga intsidenti.

Ümarlauas arutelule kogunenud inimeste seas olid nii puukaitsjad, kommunaalameti esindajad, keskkonnainspektsioon, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse õppejõud Helen Sooväli-Sepping, Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson, arborist Heiki Hanso ning SDE fraktsiooni liige ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.

Kohtumine algas täpipealt kell 9.30, mil Rainer Vakra tuhises sisse, surus kõikidel ruumis olijatel kätt ning alustas koosolekut lausega: "Katsume selle aruteluga kella üheteistkümneks ühele poole jõuda."

Järgnesid õhkkonda leebemaks muutvad naljad ning poolteist tundi veedeti pidevalt argumenteerides ning Vakra poolt kärsitult sõnavõtjaid ajaga tagant utsitades, üritades esinejate vahel tasakaalu säilitada.

Kuigi arutelu algas rahulikus meeleolus, kõlasid poole tunni möödudes juba valjemate detsibellidega sõnavõtud. Kommunaalameti esindaja ja Haabersti linnaosa vanema väljaütlemistest jäi laua kohale kajama lause: "Mis teie, tavakodanikud sellega tegelete, laske asjatundjatel oma tööd teha!"

Oluliseks märksõnaks kohtumisel sai Reidi tee juhtum, kus sõidutee juhiti projektile ette jäänud tammest kaarega mööda. Arborist Heiki Hanso sõnul poleks aga tee kõrvale juhtimisest ega puu liigutamisest hõberemmelga puhul oluliselt kasu – remmelgas ei elaks teedeehitusest tekkinud põhjaveetaseme langust üle ning hääbuks enne 4-5 aasta jooksul veetaseme endiseks muutumist. Remmelgas ei elaks seda aega veenõudliku taimena üle.

"Minu jaoks pole hõberemmelgas vähem väärtuslik kui kõik need teised tuhat puud, mis selle protsessi käigus on raiutud," sõnab Hanso kohtumisel, kuid viitas, et selle päästmine on teedeehitusprojekti täideviimisel põhimõtteliselt ajaraisk.

Kohtumise kulgedes ei jõutud erilisele konsensusele, kuid Helen Sooväli-Seppingu sõnavõtul kerkis esile ettepanek, mille kohaselt tuleks hõberemmelga juhtumi üle otsustamiseks luua erapooletu komisjon.

Arutelu käigus sai ka selgeks, et teedeehitusprojekt kannab endas olulist viga - võimu ja avalikkuse vahel on tekkinud infosulg. Projekti teostamisel on jäänud puudulikuks kohalike elanike kaasamine. Kuigi projekti tutvustamiseks toimus avalik koosolek ning kasutati ka meediat, polnud Paldiski maantee korteriühistute juhte siiski ehituse raames toimuvast puuderaidest teavitatud.

Rainer Vakra mõistis hukka koosolekul laiemale seltskonnale teadmiseks tulnud fakti, et Tallinna Keskkonnaameti juhi Relo Ligi poolt allkirjastati eelmise aasta oktoobris "Haabersti ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine". Vakra sõnas, et Haabersti hõberemmelga juhtum on suureks õppetunniks Tallinna ametkondadele, näidates kommunikeerimise puudulikkust.