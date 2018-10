DELFI VIDEO | Riigikogu hüvitise nimel tööleasumisega venitanud Laine Randjärvest ei saa Eesti Kontserdi juhti

Otsust põhjendati tõigaga, et nõukogul ei olnud Laine Randjärve kandideerimisel teada kõiki asjaolusid, mistõttu konkurss nüüd tühistati ja korraldatakse uus konkurss.

Nõukogu liige, kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts ütles peale koosolekut, et nõukogu otsustas hääletusel mitte anda nõukogu esimees Indrek Laulule volitust Randjärvega töölepingu sõlmimiseks. See tähendab, et temaga lepingut ei tule ja toimub uus konkurss.

Probleemiks kujunes, et Randjärv pidi tööle asuma 1. veebruarist, aga tegelikult soovis ta tööle asuda kaks kuud hiljem. Parts ütles, et nõukogul oli konkursi ajal palju eksitavat infot. "Jõudsime selleni, et kuna nii konkursi ajal kui konkursi järgselt on olnud erinevat informatsiooni, siis me ei saa sellistes tingimustes sõlmida lepingut, peame alustama puhtalt lehelt," ütles Parts.

Konkursi ajal oli küsimus Randjärve tööleasumise ajast. Konkursijärgselt muutus see Partsi sõnul paar korda.

Randjärv soovis lükata uues ametis alustamist edasi aprilli algusesse riigikogust lahkumise järgsesse aega, sest vastasel juhul jäänuks ta ilma 20 888 euro suurusest riigikogulase volituste lõppemise hüvitisest. Nimelt ütleb seadus, et kui riigikogu liige lahkub riigikogust riigiametisse, siis ta hüvitist ei saa. Eesti Kontsert on aga riigiasutus.