DELFI VIDEO | Reinsalu: Tsahkna avaldus on pigem psühholoogiline küsimus

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et IRL-ist lahkunud Margus Tsahkna on sisemiselt tasakaalust väljas ning avaldas lootust, et endine kaitseminister puhkab ennast suvel välja.

Pressikonverentsil paluti Reinsalul kommenteerida Tsahkna väljaöeldut, et tekkinud olukorras ehk tema ja Marko Mihkelsoni erakonnast lahkumise põhjuseks on IRL-i Res Publica tiiva suhtumine.

Reinsalu polnud Tsahkna etteheidetega nõus. "Mul on Margusest kahju. Pigem ma arvan, et... pigem on see küsimus, tema avaldused täna on... pigem psühholoogiline küsimus. Kui ma vaatan praegu, et ilm on hukas, oli vist selline Justamendi laul, praegu meenutab Marguse avaldus veidi seda. Ma loodan, et ta leiab oma sisemise tasakaalu jälle üles ja puhkab suvel välja, elu läheb edasi," vastas Reinsalu.

Margus Tsahkna, kes astus hiljuti parteist välja, kritiseeris eilses Õhtulehes IRLi Res Publica poole inimesi selles, et nemad on erakonna kaaperdanud ja on selles vohavate probleemide taga. "Jah, ma arvan, et see, mida nimetati Poistebändiks – see oli see," ütles Tsahkna.

Loe veel

Nn poistebändi all mõeldakse nelja Res Publica taustaga poliitikut: Indrek Raudset, Ken-Marti Vaherit, Taavi Veskimäge ja Urmas Reinsalut. Reinsalu on neist praegu ainsana poliitikas aktiivne.

Sel nädalal teatasid kaks IRL-i juhtfiguuride hulka kuulnud liiget Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson, et astuvad erakonnast välja. Mõlemad kinnitasid, et sügisel kohalike omavalitsuste valimisel nad ei osale, kuid poliitikast lahkuda ka ei kavatse.