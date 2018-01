DELFI VIDEO | Reinsalu: naljakas, et sõnakasutuse hukkamõistu eestkõneleja on Ligi, kes suutis 24 tunni jooksul tituleerida mind "sea" ja "tõpra" tiitliga

Justiitsminister Urmas Reinsalu, keda täna ootab umbusaldusavaldus riigikogus, imetas, et talle heidetakse üheaegselt ette nii naistevastase vägivallaga võitleva Istanbuli konventsiooni toetamist kui naistevastase vägivalla mitte hukkamõistmist.

Reinsalu umbusaldusavalduse põhjus on tema teisipäevane arvamuslugu Eesti Päevalehes, kus ta kaitses lavastaja Tiit Ojasoo õigust olla vabariigi aastapäeva lavastaja. 104 inimest olid avalikus pöördumises selle vastu protesteerinud, sest Ojasoo oli süüdi mõistetud ühe naise löömises.

Oma artiklis kasutas Reinsalu sõna "kanakari" ja kahetses, et oli varem Ojasoo puhul vägivalda hukka mõistnud.

Ta selgitas täna, et kirjutas selle artikli teisipäeva hommikul esimeste emotsioonide pealt mõne minutiga. Tema sooviks oli rääkida andestamisest, aga välja kukkus asi halvasti.

"Toon mõjus alandavalt, see on põhjus, miks pean ausalt ütlema, et oli eksimus seda tooni kasutada," ütles Reinsalu.

Ta ütles, et ei olnud pahane 104 inimese peale, kes avaldusele alla kiitsid, sest nemad soovisid siiralt rääkida vägivalla eitamisest. Reinsalu ütles, et tema sooviks oli rääkida ka sellest, millal tuleb andeksand.

Reinsalu nentis, et teda süüdistatakse veel päris paljudes asjades alates mõttest viia Sisekaitseakadeemia Narva kuni erinevate kohtuid puudutavate etteheideteni. Samuti pani teda imestama, et temavastase kriitika kõneisikuks on valitud Jürgen Ligi.

"Eks ta mulle veidike naljakas tundub, et sõnakasutuse moraalse hukkamõistu eestkõnelejaks valis opositsioon Jürgen Ligi, kes aasta lõpul suutis 24 tunni jooksul suutis tituleerida mind nii "sea" kui "tõpra" tiitliga," ütles Reinsalu.