DELFI VIDEO: Reformierakonna esimehekandidaat Kristen Michal taunib räpast valimiskampaaniat ja soovitab ähvardajatel peeglisse vaadata

Reformierakonna esimeheks pürgiv Kristen Michal ei pea heaks tooniks erakonnakaaslaste avalikustatud kirju ning soovitab nii Urmas Suklesel kui ka nendel, kes käivad erakonnakaaslasi ähvardamas, peeglisse vaadata.

"Minu meelest on väga kahetsusväärne lugeda sellisest räpasest kampaaniast, ma kindlasti taunin seda, mõistan selle hukka," kommenteeris Michal viimastel päevadel toimunut.

Reformierakonna esimehe valimiste eel õhus olevatest pingetest annavad aimu viimaste päevade sündmused: esmalt kirjeldas Haapsalu linnapea Urmas Sukles meediale probleeme Reformierakonna meililistidega, seejärel tõi Kristjan Kõljalg päevavalgele nädalatetaguse juhtumi Pevkuri äiaga, kus Hanno Pevkuri äi Jaan Arvola olla teda ja Kristen Michalit telefoni teel ähvardanud.

"Olen vähemalt ise hoidnud oma kampaania joont ja palunud oma toetajatel hoida hästi soliidset, väärikat joont," märkis Michal.

Enne laiema auditooriumi poole pöördumist saatis Kristjan Kõljalg nii praegusele Reformierakonna esimehele Taavi Rõivasele kui ka Kristen Michalile kirja, kus kirjeldas juhtumit Pevkuri äiaga. "Mina sain selle kirja ka varem, aga mina seda avalikkusega seda infotrmatsiooni muidugi ei jaganud," kinnitas Michal.

"Ma saan aru, et Kristjan Kõljalg otsustas selle kirja saata pärast seda, kui Urmas Sukles saatis täna üsna sellise süüdistavas toonis kirja ja rääkis ka kahes lehes sellist kummalist juttu. Eks ma arvan tuleb Hanno kampaaniameeskonnal, nii Suklesel kui ka nendel, kes võib olla käivad teisi ähvardamas natuke ikka peeglisse vaadata. See ei ole soliidne joon. Ja ma kindlasti soovitan sellest hoiduda," sõnas Michal.

Küsimusele, mida arvab Michal mängust, kus on kujutatud temaga seotud skandaali, selle sümboleid valget kampsunit ning kilekotiraha, vastas ta järgmist: "Ma julgen öelda, et kui te siin küsite inimeste käest, siis enamus inimesi kõiki selliseid asju, mis ei põhine ausal ideede ja kogemuste võistlusel ja võrdlusel, peavad halvaks tooniks. Ma ei erine siin enamusest Reformierakonnast." Küll aga märkis Michal, et tema vastaskandidaat Hanno Pevkur peab mängu vaimukaks.

Täna õhtul kogunesid laupäevase Reformierakonna üldkogu eel erakonna esimeheks pürgivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur Tallinna piirkonna liikmete ette, et vastata nende küsimustele ning debateerida. Ajakirjanikke debatile ei lubatud.

Reformierakonna üldkogu ja esimehe valimine toimub 7. jaanuaril, partei siseveebis toimub hääletus 2.-5. jaanuarini.