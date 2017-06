DELFI VIDEO | Ratas: Keskerakonnal on tugev esinumber Lasnamäel, tema nimi on Mihhail Kõlvart

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Keskerakonnast sõltumatu valimisliidu loomisest loobunud Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom saab võimaluse Keskerakonna nimekirjas Keskerakonna programmi ellu viia.

Mida ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas eile Euroopa Parlamendi saadik Yana Toomile, et see loobus eile oma valimisnimekirja loomisest?

"Ma ütlesin, et tööd on vaja kõvasti teha, Keskerakonna programmi eest on vaja seista. Ütlesin, et Keskerakonna valijad ja liikmed ütlevad, et kõige õigem on minna valimistele ühtse meeskonnana."

Kas Toom küsis endale Lasnamäe esinumbri kohta? "Ei küsinud," vastas Ratas. Seda, kes, mida, kusagil tahab, tema sõnul ei arutatud.

"Keskerakonnal on tugev esinumber Lasnamäel, tema nimi on Mihhail Kõlvart. Sama tugev esinumber on meil Mustamäel, linnapeakandidaat Taavi Aas."

Mida siis Toom oma kaaslastega läbirääkimiste lõpus saavad? "Selleks on see, et me saame täita üheskoos Keskerakonna programmi. Selleks on see, et saame tugeva meeskonnana minna valimistele. Selleks on see, et 51 protsenti Tallinna elanikest ja väga kõrge protsent Eestimaa elanikest ootab seda, et Keskerakond läheb ühtse meeskonnana, tugeva programmiga valimistele," ütles Ratas.

Kas Toom ja tema sõbrad ei saa midagi? "Need läbirääkimised ei ole olnud kordagi sellised, nagu meedia on küsinud, et kas üks saab koha number üks, number kaks või number kolm positsioonil. Selliseid läbirääkimisi ei ole mina Yana Toomiga pidanud," vastas Ratas.