DELFI VIDEO | Ratas: antud persoon, Edgar Savisaar, ei tööta juba mitu aastat Tallinna linnavalitsuses

Peaminister Jüri Ratas polnud täna väga jutukas, kui temalt küsiti, miks nõudis ta abilinnapea Arvo Sarapuu kohest lahkumist ametist, kui talle kuriteos kahtlustus esitati, aga ei nõua sama linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaarelt ja linnavolikogu esimees Kalev Kallolt.

Ratas kommenteeris Savisaare teemat peale kohtumist Norra peaminister Erna Solbergiga. "Aitäh! Selle väga tõsise kohtumise juures me tõesti ei arutanud antud teemat, aga loomulikult ma vastan teie küsimusele. Antud persoon, Edgar Savisaar, ei tööta juba mitu aastat Tallinna linnavalitsuses. Aitäh!"

Eile teatas Harju maakohus, et Edgar Savisaarele tehtud ekspertiisi kohaselt võib ta kohtumenetluses osaleda. Protsess, milles süüdistatakse korruptsioonis nii Savisaart, Kallot, juriidilise isikuna Keskerakonda ning mitut tuntud ettevõtjat, algab esmaspäeval.

Savisaar on kohtumäärusega juba 2015. aasta septembrist linnapea kohustuste täitmiselt kõrvaldatud, aga linnapea tiitlit saab temalt ära võtta vaid linnavolikogu. Keskerakond on kinnitanud, et Savisaar jääb formaalseks linnapeaks kuni valimisteni. Kallo on kogu selle aja linnavolikogu esimehena töötanud.

Kuna linnal pole linnapead, ei ole võimalik asendada ka hiljuti korruptsioonikahtlustuse saanud Sarapuud, sest vaid linnapea saab teha linnavolikogule ettepaneku uus abilinnapea ametisse nimetada.

Linnapea kohuseid on viimased kaks aastat täitnud abilinnapea Taavi Aas.