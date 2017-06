DELFI VIDEO | Rahandusministri kandidaat Toomas Tõniste kritiseerib liigset bürokraatiat, kuid toetab magusamaksu

IRL-i rahandusministri kandidaat Toomas Tõniste on enda sõnul väljakutseks valmis. Isegi, kui rahandusministri portfell tähendab pidevat avalikkuse tule all olemist. Pakendiaktiisi ja pandimaksu ta ei poolda, magusamaksu põhimõtet aga küll.

"Mul on hästi pikk poliitiline kogemus, olen olnud riigikogus kaheksa aastat, täna olen Viimsi volikogu esimees, olnud Tallinna volikogus. Olen harjunud sellega, et kui sa oled juba rahva teener, siis sellega kaasneb ka palju kriitikat, tihti ka palju ebaõiglast kriitikat, aga see käib asja juurde," märkis Tõniste.

Maksupoliitilisi suundi kommenteerides märkis Tõniste, et tema põhimõte on see, et riigi majandus ei tohiks olla katsetuste koht. "Riigi rahandus ei tohiks olla selline mängumaa, kus katsetatakse. Ideaalis võiks olla stabiilne ettevõtjasõbralik keskkond, kus ettevõtjad tunnevad, et neid austatakse. Nad on nõus makse maksma, kui nad teavad, et see tõesti läheb õigesse kohta. Nad saavad aru, keda selle raha eest toetatakse," selgitas Tõniste.

Ministrikandidaat on ise 25 aastat ettevõtjana tegutsenud ning teab, kui suur roll on ka pisematel seadusemuudatustel. "Olen omal nahal korduvalt tundnud, kuidas selline väike seadusemuudatus, millele võib olla siin koridorides keegi isegi tähelepanu ei pööra, tähendab ettevõtja jaoks magamata öid. Suur hulk aega läheb valitsuse kirumisele," kirjeldas Tõniste. Ta täpsustas: "See, kuidas tuhanded inimesed peavad selle väikese muudatuse tõttu tegema tühja tööd, hinnamuudatusi põhjendama - miks need nii on. Seda ju keegi ei arvesta. Ja tihti need inimesed on ettevõtete juhid, omanikud, kes peaks tegelema ettevõtte edasiviimisega. Me tõesti raiskame väga palju aega," nentis Tõniste.

Teise murekohana tõi Tõniste välja üha paisuva bürokraatia. Ministrikandidaadil on hea meel, et viimastel nädalatel suudeti tema arvates ebamõistlikud maksud - pakendiaktsiis ja pandimaks - maksupaketist välja puksida. Magusamaksu suhtes ta nii kriitiline ei oleks. "Sisult on ta sama nagu alkoholiaktsiis: me maksustame tarbimist, mis rikub tervist," sõnas Tõniste.

