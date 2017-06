DELFI VIDEO | Puukaitsjad ja politsei läksid turvalisuse pärast vaidlema: teie ei suutnud isegi puude ohutust tagada!

Looduskaitsjad on Haabersti hõberemmelga kaitsmiseks puu juures juba nädalaid telklaagris olnud, nüüd aga on puu maha raiumine üha lähemale jõudnud ja pinge kasvanud. Täna on politseinikud mitu korda kohale sõitnud ja tekkis ka sõnelus, kui politseinikud teatasid, et ümber puu tahetakse püsti panna ka teine aed.

Politseinikud rääkisid Haabersti hõberemmelgat kaitsvatele looduskaitsjatele, et puu ümber pannakse veel üks aed, et tagada turvalisus. Puukaitsjad aga rääkisid, et neile peab jääma liikumistee üle sõidutee, et nad saaksid metsatukas käia end kergendamas. Politseinikud aga omakorda selgitasid, et kuna puu juures on laagris ka lapsi, siis on turvalisus esmatähtis. Vestluse käigus oli aga osapooltel raske emotsioone vaos hoida ja nii kõlasid laused, nagu "Laske mul lõpetada" ja "Mina räägin, palju tahan" või puukaitsja torge politseinikele: "Teie ei suutnud isegi puude ohutust tagada." Parema ülevaate annab muidugi video.