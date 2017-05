DELFI VIDEO | Priit Sibul koalitsioonilepingu avamisest: meie ees on keeruline valik

Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul soovib erakond asuda koalitsioonis kokkulepitud muudatustest üle vaatama abikaasade ühisdeklaratsiooni temaatikat, magustatud jookide maksu ja panditulumaksu kehtestamist.

Sibula kinnitusel otsustab selle, millistel teemadel IRL valitsuskoalitsioonis läbirääkimised taasavab, erakonna uus esimees Helir-Valdor Seeder.

„Nii, nagu ma olen mitmel korral öelnud, siis suur hulk nendest maksumuudatustest ei ole IRL-i seniste programmiliste seisukohtadega kooskõlas. Need on kooskõlas koalitsioonileppega, millega IRL liitus eelmise aasta sügisel. Selles mõttes on meie ees keeruline valik, et me oleme need kokku leppinud, kuigi need ei ole meie programmilised seisukohad. Aga igas koalitsioonis tuleb mööndusi teha ja üheski koalitsiooni ei ole elu nagu pulmadejärgsetel mesinädalatel, vaid koalitsioonis on elu pigem nii nagu majapidamises, kus elab koos kolm põlvkonda: pisikesest alaealisest kuni teismeliste ja vanemate inimesteni välja, kus tuleb arvestada erinevate huvide ja osapooltega, kui tahetakse ühes majas elada,“ selgitas Sibul IRL-i vaatenurka.

IRL-i fraktsiooni juht märkis, et tulenevalt sellest, et möödunud nädalavahetusel valiti IRL-i esimeheks Helir-Valdor Seeder, on erakonnal võimalus ja tahtmine mõningad koalitsioonis kokkulepitud maksumuudatused üle vaadata. „Sellest me lähtume. Erakonna esimees on rääkinud, et tema hinnangul peaks uuesti tõsiselt rääkima, arutama ja laua peale võtma abikaasade ühisdeklaratsiooni temaatika.“

Sibul lisas, et Seeder on seadnud küsimuse alla ka selle, kas praegune lahendus magustatud jookide maksustamisel on sellisel kujul mõistlik või mitte. „Tõsi on see, et IRL oma 2015. aasta valimisprogrammis rääkis, et liiga kõrge suhkrutarbimine Eestis on probleem, aga meil ei olnud konkreetset lahendust. Selles mõttes tasub arutada, kas see lahendus on mõistlik, ei tekita probleemi sektoris jne.“

Kindlasti on kõne all ka panditulumaks. „Peamiselt on küsimus selles, et kas nendest lahendustest, mis me täna välja oleme töötanud, on võimalik paremaid lahendusi pakkuda. Need teemad me koalitsioonipartneritega uuesti lauale võtame,“ sõnas Sibul.

Sibul tõdes, et IRL-i soov teha muudatusi tuleneb sellest, et erakonna juhtkonnas on toimunud vahetus.

Küsimusele, kui mõttekas on rahandusminister Sven Sesteril (IRL) riigikogu ees eelnõusid kaitsta, kui need tõenäoliselt muutmisele lähevad, vastas Sibul, et see, mida ja kuidas muutma hakatakse, sõltub sellest, millised on IRL-i läbirääkimised koalitsioonipartneritega. „Ma arvan, et kui asju on võimalik paremaks teha, siis paremaks saabki neid teha just esimese ja teise lugemise vahel.“