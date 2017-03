DELFI VIDEO: Presidendi kantselei juht: Kaljulaidil hetkel uusi puhkuseid plaanis pole

Presidendi kantselei juht Tiit Riisalo osales tänasel riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil, kus räägiti presidendi puhkuse võimalikust kaotamisest. Olukorra selgumiseni pole ka Kersti Kaljulaid Riisalo sõnutsi puhkusi planeerinud.

Riisalo rääkis Delfile, et muudatusi on vaja, kuna regulatsioon on keerukas ja mitmeti tõlgendatav. Ta sõnas, et meie korraldus on Euroopas unikaalne. Üldjuhul riigipeadel ametlikku puhkust pole.

Riisalo nentis, et täie intensiivsusega ei jõua keegi töötada, president peab töögraafikut planeerima ise tööpingeid reguleerides - vahepeal töötada intensiivsemalt, vahel mitteintensiivsemalt.

Kersti Kaljulaid viibis hiljutigi perega reisil, ent ametlikku puhkust ei võtnud. Kas riigipeal on veel mõni taoline mitteametlik puhkus plaanis? "Praegu riigipea pole mulle teadaolevalt puhkust planeerinud," sõnas Riisalo ja selgitas, et ka Kaljulaid ootab, kuidas olukord edasi läheb ehk kas seadusandlust muudetakse. Riisalo usub, et see ei jää aastateks venima, vaid otsused tehakse peagi.

Põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher kinnitas täna, et hakatakse koostama seaduseelnõud, et ametlik puhkus kaotada.

Riisalo pikemaid seisukohti ja selgitusi praeguse korra miinuste kohta vaata lähemalt juba videost.