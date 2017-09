DELFI VIDEO | Politsei soovitab jala käia: tippkohtumise tõttu kulub Tallinna liikluses neljapäeval ja reedel mitu korda rohkem aega kui tavaliselt

Põhja prefekt Kristian Jaani soovitab neljapäeval ja reedel tippkohtumisest tingituna vältida liiklejatel transpordiga kesklinna tulemist. Kõige mõistlikum on liigelda jalgsi, sest ummikutes kannatab ka ühistranspordi ajatäpsus.

Niigi suurele liiklusintensiivsusele Tallinnas annab oma osa juurde just neljapäevast reedeni tippkohtumise tõttu Tallinnas liikuvate delegatsioonide 30 kolonni, milles kokku ligi 200 sõidukit.

Kõige mõistlikum on Jaani sõnul kesklinnas liikuda jalgsi. "Kui me räägime ühistranspordist, siis see on liikluse osa ja kui on linnas ummikud, siis kannatab ka ühistransport selle all," ütles Jaani, et ükskõik mis liiklusvahendiga liikuda, on tippkohtumisega seotud päevadel liikudes ajakulu kordades suurem kui tavaliselt.

Tippkohtumise tõttu viiakse alates tänasest pistelisi kontrolle läbi ka Eesti-Läti piiripunktil, neljapäeval kontrollitakse isiku samasusi ka Tallinna sadamast Soome poole sõita soovivatelt reisijatelt.

Tutvu politsei soovitustega täpsemalt video vahendusel.

29. septembril toimub Eesti eesistumise raames Kultuurikatlas digitaalvaldkonna tippkohtumine, kus osalevad Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ja Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa riikide valitsusjuhid, kelle seas näiteks ka Angela Merkel, Theresa May ja Emmanuel Macron.

Tipp-poliitikud saabuvad aga juba neljapäeval, mistõttu on liiklus Tallinnas häiritud lausa kaks päeva.