DELFI VIDEO | Põhja-Tallinna rahvas kiidab Putinit: ta tõstis Venemaa jalule, riigis valitseb kord ja distsipliin!

Delfi väisas täna Põhja-Tallinna, tegemaks kindlaks, mida arvavad Vladimir Putini taaskordsest riigipeaks tõusmisest meie venekeelsed kaasmaalased.

Üldiselt torkas silma, et erilist erutust Venemaa sisepoliitika küsitletuis esile ei kutsunud, paar isikut vastasid koguni, et nad pole kursis - kes siis lõppeks presidendiks valiti? Valimiste jälgimist segasid mõneti ka katkised televisiooniaparaadid, aga ka puhtakujuline huvipuudus, selgitati.

Siiski leidus inimesi, kes valimas käisid. Mõistagi hääletasin Putini poolt, ta tõstis Venemaa jalule, holitseb rahva eest, kiidab üks eakam proua videos. Ta on tubli, Venemaal valitseb kord ja distsipliin, sekundeerib ka üks hilises keskeas härra.

Aga kas valimised olid ka ausad ja kõigiti läbipaistvad?

No küllap ikka olid, venitavad küsitletud, välja arvatud üks härra, kes on pärit Ukrainast.

Kõik teadsid, et Putin saab presidendiks, vastatakse, see oli algusest peale selge, polnd ju teisi kandidaategi! Alternatiive ju näha ei olnud.

Mis mõju on seekordsel ametiaja pikendamisel ent Eesti tulevikule? Ei tea, ilmset pole mingit mõju, usutakse tänavail, halvemaks ikka ei lähe. Venemaalased on üldse väga rahuarmastavad ja head inimesed, loodame, et Eestiski jääb oluord rahulikuks, et ei tulistata ja pommid ei lange, jumala abiga, avaldavad lootust Põhja-Tallinna elanikud.