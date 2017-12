DELFI VIDEO | Pevkur tegi ettepaneku teha Reformierakonnas uued sisevalimised, esimehekandidaate pole esialgu ühtegi

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur tegi ettepaneku valida jaanuaris Reformierakonnale uus juhatus ja esimees. Kes Reformierakonna esimeheks kandideerivad, pole teada, sest isegi Pevkur ei kinnitanud tagasi kandideerimist.

Ükski teine Reformierakonna poliitik pole samuti teatanud, et kandideerib järgmistel valimistel erakonna esimeheks. Seda pole teinud ka üks favoriite, Kaja Kallas.

Siim Kallas leidis eile, et Reformierakonnas tuleb teha uued juhivalimised, sest osa erakonnast on juhtimisega rahulolematu. Seda tõlgendati kohe märgina sellest, et tema tütar Kaja Kallas võib soovida esimeheks saada.

Pevkuri sõnul arutati täna ka Siim Kallase sõnu, aga kuna Kallas ise polnud juhatuses, vaid viibis hoopis Viljandimaal, siis ei saanud ta oma mõtteid selgitada ja erakonnakaaslased seda arutada.

Sellega olid Pevkuri sõnul kõik nõus, et jaanuaris 2019, kaks kuud enne riigikogu valimisi, ei ole mõtet erakonnale esimeest valida. 2019. aasta jaanuaris lõppevad selle aasta alguses valitud Pevkuri volitused. Reformierakonna juhatus koguneb 20. detsembril ja otsustab ilmselt siis, millal täpselt erakonnale uued juhid valitakse.

Loe veel

Pevkur märkis, et Reformierakonna reiting on hea ning mööda Eestit ringi sõites on ta näinud inimeste toetust temale.

Peale Reformierakonna juhatuse koosolekut antud intervjuus kritiseeris Pevkur ka Jüri Ratase valitsust. Lisaks maksutõusudele tõi ta eraldi välja ette valmistatud pensionireformi, täpsemalt pensioni esimese samba korralduse muutmise, mis muudab esimese samba maksed sõltumatuks teenitud palgast ja sellelt makstud sotsiaalmaksust.