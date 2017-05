DELFI VIDEO: Pensionärist liiklushuligaan "Subarik" kinnitab, et tema sõiduvõtted on täiesti normaalsed

Lasnamäe pensionär Valentina Terehhova, kelle internetikasutajad on nimetanud "Subarikuks", kinnitas venekeelsele Delfile antud intervjuus, et tema sõiduvõtetel pole viga midagi ja inimesed võiksid ta rahule jätta.

Terehhova on Eesti rekordimees liiklusõnnetuste põhjustamises. Ohtlike sõiduvõtete ja pidevate avariide tõttu tekkis sotsiaalmeediasse grupp Stop Subarik, kuhu pandi tema liikluskäitumist jäädvustavaid videosid.

"Mul on täiesti normaalsed sõiduvõtted. Ma sõidan normaalselt. Saate aru, normaalselt. Need juhtumid, need on sellised tühiasjad," kinnitas Lasnamäe teede hirm Terehhova.

Videointervjuus räägib Terehhova sellest, kuidas kõik talle liiga teevad, kuigi ta pole midagi valesti teinud. Lisaks selgub, et tal on Ameerika kindralist austaja nimega Ruudi, kes helistab talle täpselt siis, kui ta intervjuud annab.

Ruudi helistas Terehhovale mõned päevad varem siis, kui ta andis intervjuu Õhtulehele ja ka Õhtulehe kuuldes tõrjus Terehhova Ruudi lähenemiskatseid täpselt samade sõnadega.