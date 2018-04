DELFI VIDEO | Peaminister Ratas: sain Aabi vahelejäämisest teada laupäeval siseministrilt

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et tema kuulis riigihalduse ministri Jaak Aabi jääknähtudega sõitmise ja kiiruseületamisega vahelejäämisest laupäeval siseminister Andres Anveltilt.

"Ma sain sellest teada läinud nädalavahetusel laupäeval, 14. aprillil kusagil kella kolme ajal," ütles Ratas Stenbocki maja hoovis ajakirjanikele.

"Mind teavitas siseminister," sõnas peaminister ja lisas, et ei oska öelda, kust siseminister Aabi vahelejäämisest teada sai, kuid pakkus, et PPA-st.

Küsimusele, kas Aabi otsus tagasi astuda sündis tema enda initsiatiivil või nõudis seda Ratas, vastas peaminister, et Aab andis selgelt mõista, et ta ei näe selles situatsioonis võimalust jätkata ministrina. "Selle eest ma kindlasti tunnustan teda."

Ratas mõistis Aabi teo hukka. "Sõiduki juhtimine alkoholi tarvitanud inimese poolt - ükskõik, kui suur on see promill - ei saa mitte kunagi leida õigustust. Seda ei tohi mitte kunagi juhtuda."

Keskerakonna esimees kinnitas, et parteikaaslane Aab võttis ministriametist lahkumisel vastutuse. "Ministriametist lahkumine on minu meelest väga konkreetne hinnang ka tema enda poolt oma väga halvale teole. Ta on vabandanud ja mitte ainult vabandanud, vaid ta on teinud ka ainuvõimaliku sammu, mis saab poliitilises kultuuris olla, ja astunud tagasi."

Ratas ei välistanud, et töötuks jääv ja riigikokku mitte kuuluv Aab leiab Keskerakonnas rakendust.