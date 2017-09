DELFI VIDEO | Peaminister Ratas: Eesti riik töötab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, et see ID-kaardi turvarisk võimalikult kiiresti likvideerida

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et ID-kaardi võimalikku turvariski pole teadaolevalt ära kasutatud ning ametkonnad töötavad selle nimel, et probleem võimalikult kiiresti lahendada.

"Olukord ei ole hull, hüsteeriaks ei ole põhjust. Eesti ID-kaart ja e-residentsus töötavad edasi. Ühtegi meile teadaolevat identiteedivargust toimunud ei ole. Ma kinnitan peaministrina, et Eesti riik töötab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, et see võimalik turvarisk võimalikult kiiresti likvideerida," kinnitas peaminister Delfile ja Eesti Päevalehele.

Võimalik turvarisk ID-kaardi kiibis seab ohtu ka e-valimiste toimumise. Ratase sõnul otsustab e-valimiste toimumise või mitte toimumise valimiskomisjon. "Seda näeb ette kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus. Seda otsust ei tee ei peaminister, valitsus ega riigikogu. Ma olen täiesti veendunud, et valimiskomisjonil on see pädevus. Nad teevad selle otsuse koostöös riigi infosüsteemi ameti (RIA) ja politsei- ja piirivalveametiga (PPA) kindlasti erapooletult ja detailselt."

Ratas ei osanud öelda, millal võiks valimiskomisjon koguneda. "Ma loodan, et nad teevad selle otsuse nii kiiresti kui võimalik, aga võtavad endale piisavalt aega, et see asi teha ka endale selgeks ja seda ohtu ja võimalikku turvariski hinnata."

Ratas nõustus Urve Paloga, kes ütles tänasel pressikonverentsil, et Eesti kuvand võib selle juhtumi valguses hoopis paraneda. "Eesti on olnud väga tugevalt avatud ühiskond, me jätkame seda mudelit. Ka tänane pressikonverents tõestab seda. See info tuli riiki neljapäeva õhtul, täna on teisipäeva lõuna ehk meil on soov anda võimalikult kiiresti info välja. Nii kaua läks aega, sealhulgas ka laupäeval ja pühapäeval, et kontrollida ja teha omapoolne analüüs. Ma olen täiesti veendunud, et need e-lahendused, mida inimesed kasutavad igapäevaselt viimase kümne aasta jooksul e-meditsiini, e-retseptide ja erinevate e-teenuste juures, on tegelikult muutnud meie elu palju mugavamaks, operatiivsemaks ja paindlikumaks. Täna on raske hetk. See võimalik turvarisk on olemas, see tuleb korda teha, ära remontida ja siit edasi minna. Ma arvan, et Eesti kuvand rahvusvahelises mõttes pigem võib sellest tugevneda, sest see näitab, et oleme avatud ühiskond," selgitas peaminister.

"Kindlasti on erinevatel e-teenustel alati olemas teoreetiline turvarisk ja me lahendame selle küsimuse," lisas Ratas.