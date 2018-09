DELFI VIDEO | Paavstiga Kaarli kirikus kohtuvad noored: see on ainulaadne võimalus, millest ei taha ilma jääda

Jan Roos ütles, et tegemist on ainulaadse võimalusega elus. "Ei taha sellest ilma jääda," ütles ta. Jan ootab pikka mõnusat kõne ja juttu rooma usust. Ta sõber Joosep Rehepapp sõnas, kuidas ka kodus on juttu tulnud paavsti külaskäigust. Ollakse õnnelikud, et paavst sõidab külla.

Paavst Franciscuse oikumeeniline kohtumine noortega toimub Kaarli kirikus kell 11.50.

Rohkem vaata videost.