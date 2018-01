DELFI VIDEO | Opositsioon esitab Kadri Simsonile umbusaldusavalduse, järjekorras ootab ka peaminister Ratase umbusaldus

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi lausus, et riigikogu opositsioonierakonnad esitavad sel nädalal majandusminister Kadri Simsonile umbusaldusavalduse. Peaminister Jüri Ratast ootab umbusaldusavaldus ilmselt millalgi hiljem.

Ligi sõnul heidab Reformierakond Simsonile ette nii perekondlikult kui erakondlikult omakasupüüdlikku poliitikat.

"See väljendub erinevates teemades alates seakasvatusest busside ja investeeringuteni. Kõigil juhtudel torkab silma, et minister Simson teeb imelikke otsuseid ja ei suuda neid põhjendada nii, et oleks ümber lükatud muster, et kasu saavad omad. Seakasvatuses loodi erakonnakaaslastele eelis, sama lugu on bussidega. Ühistranspordisüsteemi lõhkudes luuakse kõige suurem eelis erakonnakaaslase bussifirmale ja loogilisi vastuseid ei ole antud," ütles Ligi.

Ta kritiseeris Simsonit selle eest, et vastuste andmise asemel tegeleb Simson vaid ründamiseega.

Nädalavahetusel oli juttu ka Ratase võimalikust umbusaldusest. Ligi ütles, et paarisrakendis neid umbusaldusavaldusi siiski ei tehta.

"Jüri Ratase paturegister on meie jaoks pikk. Sama muster on üle kantav ka Jüri Ratasele. Sama omakasupüüdliku poliitikaga on ka tema seotud. Veelgi reljeefsemalt paistab tema puhul silma tühi demagoogia, kui küsitakse sisulisi vastuseid. Teda debatti saada pole kellelgi veel õnnestunud, et ta vastaks, miks ta midagi teeb ja kuidas mingi asjaga on. See on olnud niivõrd frustreeriv opositsioonile, et riigikogu piiratud formaadis varem või hiljem ei jää meil midagi üle kui teha üks pikem arutelu Jüri Ratase teemal," ütles Ligi.