DELFI VIDEO: Oliver Nääs: kohtumenetluses osalemine võib Savisaarele lõppeda äkksurmaga

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs rõhutab, et Savisaar pole voodihaige, aga kohtuprotsessil osalmine võib talle siiski eluohtlik olla.

Tänase eelistungi järel rääkis Nääs ajakirjanike ees, et tulenevalt asjaolust, et Savisaar on pöördumatult haigestunud, pole ta võimeline kohtumenetluses osalema.

Samas töötab Savisaar näiteks Keskerakonna juures ajaloonõunikuna. Seda tervis lubab. Nääs ütles, et tema teada pole tegu mahuka tööga, peaasjalikult tutvub Savisaar vanade dokumentidega ja teeb seda kodust.

Ent samas jäi nädalavahetusel mulje, et tervis on parem, kuna Savisaar osales parteiüritusel Tartumaal. "Ta ei ole voodihaige," rõhutas Nääs ja lisas, et tervisliku seisundiga kaasneb siiski oht, et osalemine kohtumenetluses tekitab Savisaarele eluohtlikke tüsistusi või koguni äkksurma.