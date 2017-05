DELFI VIDEO | Nõo elanikud ahastuses: kõik tahavad hoida Tartu poole, mitte liituda Elvaga

Uuel nädalal plaanib Tartu lähedal asuv Nõo vald esitada oma palvekirja peaministrile, et nad soovivad jätkata olemasoleva vallana. Milles mure? Poolel teel Tartu linna ja Elva vahel asuva Nõo elanikud vaatavad pigem Tartu kui suure tõmbekeskuse poole ja soovivad liituda pigem mõne Tartu poole jääva väikevallaga, mitte aga hoopis teises suunas asuva Elvaga.

“Tänavune Vabariigi valitsuse ettepanek liituda Elvaga, erineb 180 kraadi eelmise aasta ettepanekust,” kirjeldas vallavanem Rein Sangernebo, kelle sõnul olid nad valmis läbirääkimisteks teiste väiksemate valdadega. Nüüd on aga neile määratud ette liitumine Elvaga ning sellest ei ole keegi huvitatud.

Seda soovi pitseeris hiljuti toimunud rahvahääletus, kus osales erakordselt suur hulk valla elanikke — üle 60 protsendi inimestest. Ligi 2000 inimest ütles, et soovivad Nõo jätkamist iseseisva vallana. Sangernebo toob välja, et see on erakordselt suur hulk ning annab neile väga tugeva mandaadi minna kõiki juriidilisi teid pidi lõpuni. Kõigepealt viiakse uuel nädalal Jüri Ratasele pöördumine ning ei välistata ka kohtusse pöördumist.

“Tasub äramärkimist, et Nõo vallas ei ole kunagi käinud ei kohalike omavalitsuste valimistel ega riigikogu valimistel valmiskastide juures üle 2000 inimese, nagu nüüd rahvaküsitlusel käis,” kirjeldas Sangernebo seda, et võimalik sundliitumine Elvaga on igapäevaselt hoopis teisele poole vaatavad inimesed üles ärritanud.