DELFI VIDEO | Neeme Lall Savisaare kohtuprotsessist: see on tükk Eesti ajalugu

Keskerakonna endist esimeest ja altkäemaksuvõtmise süüdistuse tõttu Tallinna linnapea kohalt kõrvaldatud Edgar Savisaart toetama tulnud kunstnik Neeme Lalli sõnul on Savisaare üle peetav protsess tükk Eesti ajaloost.

"Loomulikult, keda siis veel?" vastas Lall ajakirjaniku küsimusele, kas ta saabus istungile Edgar Savisaart toetama.

"Huvitav on jälgida seda protsessi, mida on nii kaua oodatud, ja igat aktsenti, mis sellega kaasneb, ja see on avang, see on tükk Eesti ajalugu," lausus Lall.

Lall ütles, et seda, kas Savisaar on süüdi või süütu, otsustab kohus. "Aga peale kohtuõiguse on olemas veel üks teine õigus ja mina tunnen seda jumala õiguse nime all," lisas Lall.

Täna kell 10 algas Tallinnas Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas Eesti kohtuajaloo ilmselt kõige suuremat tähelepanu pälvinud protsess, kus kauaaegset Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning ekspoliitikud Villu Reiljan ja Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.