DELFI VIDEO | Mis saab edasi? Pettunud Ivanova: kolme õe liitu enam ei ole, elame-näeme

Olga Ivanova vajab järelemõtlemiseks aega: augustikuus, pärast puhkust otsustab ta, kas kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas või mitte.

"Ma ei taha spekuleerida," on Ivanova kindel. Ta lisas, et poliitikas ei ole midagi välistatud ning poliitik peabki kõigeks valmis olema. "Ka hetkedeks, kui eile oli üks otsus, täna teine," lisas ta, viidates Yana Toomi meelemuutusele.

Mida kavatseb Edgar Savisaar teha, peab tema enda käest küsima, küll aga plaanib Ivanova Savisaarega kindlasti asju arutada. Oli ju Savisaar loodava Keskerakonnast eraldi valimisnimekirja üks esinumbritest. "Kindlasti helistame, räägime, saame kokku ja otsustame, mis on parem variant esialgu just meie valijate jaoks," sõnas Ivanova.

Olga Ivanova tunnistab, et on keerulises olukorras: "Mis siin salata, olen küll." Mis temast edasi saab, ei ole teada. "Kolme õe liitu enam ei ole, ma saan aru. Elame-näeme. Ma ei hakka spekuleerima, see ei oleks aus," ütles Ivanova.

Ivanova sõnul oleks eraldi nimekirja rahalisi toetajaid nii kandidaatide endi kui ka teiste seas. "Kindlasti on neid, kes on valmis toetama uusi poliitilisi jõude. Mõnedel ongi see argument, et peab valik olema turul, ka poliitilisel turul," selgitas Ivanova. Kas üheks toetajaks oleks ka suurettevõtja Urmas Sõõrumaa, ei soovinud Ivanova vastata.

