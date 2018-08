DELFI VIDEO | Minister Iva: sotsiaalkindlustusametiga lepingu lõpetanud rehabilitatsiooniasutused on küsinud raha kindlaks määramata teenuste eest

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et ühed kallimad teenused on planeerimised, mitte päris rehabilitatsiooniteenused, mida inimesed tegelikult vajavad. Mitmed rehabilitatsiooniteenuse osutajad on otsustanud sotsiaalkindlustusametiga (SKA) koostöö lõpetada, tuues põhjuseks asjaolu, et süsteemis läheb raha tulutult raisku.

Küsimusele, kas rehabilitatsiooniteenuse pakkujate vähenemine pole otsene märk ebamõistlikust rahakulutamisest ja liigsest bürokraatiast, vastas Iva, et kindlasti tuleb igat väidet kontrollida, kuid lepingu lõpetamisi on olnud ka seetõttu, et asutused on ise tingimusi rikkunud. “Asutuses tehtud järelevalve tulemusel on tulnud välja, et rehabilitatsiooniasutus on küsinud raha selliste teenuste eest, mille osutamist ei ole olnud fikseeritud,” rääkis Iva ja lisas, et asutused on ministeeriumi tähelepanu suunanud sellele, et töötajatele ei ole võimalik maksta normaalset palka.

“Neil ei ole võimalik hoida näiteks logopeede ja psühholooge palgal, kuna meie poolt makstav tasu neile on ebapiisav. Ja justnimelt esimesest augustist me seda ka muutsime ehk et rehabilitatsiooniteenuse osutajad saavad juba nüüd tunnihinnana oluliselt suuremat tasu. See tõus on olnud 20-30 ja ka rohkem protsenti. Kui nad suudavad maksta paremat palka, suudavad nad hoida tööl ka spetsialiste. Kindlasti on see üks oluline pool, millega me tahame tegeleda,” kinnitas Iva.

Iva: meditsiinilist taastusravi me rehabilitatsiooniteenusena pakkuma ei hakka

Ühe inimese rehabilitatsiooni planeerimiseks, juhendamiseks ja hindamiseks võib kuluda üle 1100 euro. Samal ajal lubab SKA füsioteraapiaks anda ainult 117 eurot aastas. Sellisesse rahajaotamisse kriitiliselt suhtuvate teenuseosutajate sõnutsi ei ole mõtet teha sellisel hulgal hindamist ja juhendamist.