DELFI VIDEO | Mihhail Kõlvart pani Lasnamäel spordihommikul huvilised võimlema

Täna toimus Sõle spordikeskuses, Tallinna spordihallis ja Lasnamäe kergejõustikuhallis tasuta spordihommik. Neist viimases andis võimlemistunni linnavolikogu esimees ja taekwondo treener Mihhail Kõlvart.

Traditsiooniliseks ürituseks saanud spordihommikute algataja Kõlvart märkis, et sportlik hommik on parim viis päeva alustamiseks ning on osa ka tema enda igapäevasest rutiinist.

"Regulaarne liikumine on tähtis – see annab hea energialaengu kogu päevaks ja miks mitte sellega algust teha aasta kõige pimedamal sügiskuul. Spordihommiku tasuta treeningutega soovime tutvustada linna spordibaase ning sealseid võimalusi treenimiseks, näiteks sel aastal on võimalus osaleda treeningul ka vast avatud Sõle spordikeskuses," Kõlvart ürituse eesmärki.

Sõle spordikeskuses parandas täna hommikul soovijate füüsilist sooritust tuntud korvpallitreener Howard Frier ning Henre tänaval asuvas Tallinna spordihallis andis üldkehalise treeningu Nike Training Clubi treener Keisy Põldsam.

Kolmandat aastat toimunud spordihommikuga soovitakse inimestele meelde tuletada, et aktiivne või mõõdukas liikumine on tähtis aastaringselt ja eriti just ajal, mil päikest on vähe ning energiavarusid napib, teatas Tallinna spordi- ja noorsooamet.