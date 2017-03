DELFI VIDEO: Mida kujutab endast Eesti maja Soomes?

Tuglase seltsi juhataja Jaana Vasama kinnitusel koondab Eesti maja Soomes nii eestlasi kui ka kõiki, kes huvituvad eesti kultuurist.

"Ma ei oska öelda, mitu eestlast siin käib, aga neid on päris palju. Meil on raamatukogu siin allkorrusel ja seal on umbes 9500 laenutust aastas - ma tean, et rohkem kui pooled laenutajatest on eestlased," sõnas Eesti majas asuva Tuglase seltsi juhataja.

Vasama sõnul on Eesti majja koondunud enamvähem kõik Eestiga seotud ettevõtmised. "Enam vähem kõik, mis on seotud Eestiga, on ka mingil moel seotud selle majaga," märkis Vasama.

