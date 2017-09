DELFI VIDEO | Martin Helme Kaljulaidi kõnest: süüdistada oma rahva kaitsjaid rassismis on väändunud mõtlemine

President Kersti Kaljulaid ütles täna riigikogu uut istungjärku sissejuhatades oma kõnes, et osad poliitikud on andnud oma panuse sellesse, et poliitiku elukutse on negatiivse kuvandiga, tuues näideteks seaduserikkumised ja rassistlikud väljaütlemised. Martin Helme peab aga rassismiks seda, kui immigratsioonipoliitikaga üritatakse eesti rahvast välja suretada.

"Süüdistada neid ja poliitikuid, kes kaitsevad oma rahvast, mingis rassismis, on lihtsalt väändunud mõtlemine," ütles Helme. Helme rääkis, et nende poliitiliste jõudude ja kodanike tegevus, kes seisavad immigrantide sissevoolu poolt, on rahvavaenulik. Veel rahvavaenulikum oli Helme sõnul Riigikogu esimehe Eiki Nestori kõne, kes rääkis kooseluseadusest. Helme hinnangul on kõige radikaalsem partei Eestis SDE, kes üritab tema sõnul ühiskonda tundmatuseni pea peale pöörata. Tutvu Helme väljaütlemistega täpsemalt video vahendusel.