DELFI VIDEO | Mart Laar muretseb terrorismi ja ebakindluse pärast

Kahekordne peaminister Mart Laar rääkis, et tegeleb praegusel ajal peamiselt kirjutamisega. Kui varem kirjutas ta raamatuid II maailmasõjast, siis nüüd kirjutab ta Vabadussõjast.

Oma memuaaride esimese osa andis ta välja, nüüd kirjutab ta teist osa, mis pole ka mägede taga.

Ta jälgib ka poliitikat. Maailmas paneb teda muretsema terrorism, aga ka üldine ebakindlus, mis tuleb nii Euroopast kui väljaspoolt Euroopat. Eesti jaoks tähendab see, et ajada tuleb järekindlat poliitikat.

Laar ei võtnud liiga tõsiselt seda, et EKRE ja Sotsiaaldemokraatlik erakond on viimasel ajal teravalt üksteist kritiseerinud. Laar arvas, et see on mõlema poole jaoks tavaline valimiseelne häältepüüdmine. Samas oli ta nõus, et Eesti poliitikas on toimumas samasugused muutused nagu mujal maailmas.

Stenbocki majas toimus reedel Eesti peaministrite fotode seina avamine. Seinal on kõigi Eesti peaministrite fotod. Selle seina avamisele kutsuti kõik Eesti senised peaministrid.