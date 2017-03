DELFI VIDEO: Mart Helme sõnul korraldab EKRE vastaseid rünnakuid Euroopa Liit

EKRE esimees Mart Helme sõnul korraldavad EKRE vastaseid inforünnakuid nii konkurendid Eesti poliitikas kui ka Euroopa Liit.

Täna EKRE volikogus Paides peetud kõnes rääkis Helme pikalt sellest, et EKRE on mitmelt poolt tuleva rünnaku all ning seetõttu tuleb välisvaenlase vastu kokku hoida. Rünnakuid EKRE vastu tuleb tema sõnul ka välismaalt.

"Euroopa Liit vangub kahel jalal. Euroopa Liidu juhtorganid ja luureorganid on väga mures, et kusagilt võib tulla veel üks riik, kasvõi väikeriik, kus Euroopa Liidule otsustatakse selg pöörata. Seetõttu on löögi all kõik erakonnad ja poliitikud, kes on kriitilised seesuguse Euroopa Liidu suhtes nagu praegu, mis pürib tsentraliseerituse ja föderaliseerumise poole. Meie kvalifitseerume just eurokriitilise jõuna ja seetõttu suunatakse meievastaseid infooperatsioone kahtlemata ka väljastpoolt Eestit," ütles Helme.

Ta ei kommenteerinud erakonnasiseseid pingeid, mille põhjusteks oli nii Viimsi osakonna jõuga ülevõtmisega kaasnenud tüli kui EKRE juhatuse liige Maria Kaljuste süüdistus, et erakonda juhtivad Helmed tegelevad tema tagakiusamisega. Küll aga kutsus ta EKREt ühtsusele, sest erakond on vaenlaste rünnaku all.

"Me oleme rindejoonel. Ma olen korduvalt öelnud, et meie oleme eesti rahva viimane lootus. Kui meid hävitatakse, kui me laseme ennast hävitada, ei ole eesti rahval ilmselt pikaks ajaks kedagi, kes tema eest seisaks, kes tema eest kõneleks," ütles Helme.