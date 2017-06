DELFI VIDEO | Marko Mihkelson: IRL-i puhul on näha taandumist EKRE programmi põhiseisukohtade lähedusse

Täna koos Margus Tsahknaga Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) lahkumisest teatanud riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul läksid tema ja IRL-i vaated erinevat teed.

“Minu jaoks on see otsus keeruline selles mõttes, et ma olen 16 aastat väga palju panustanud erakonda ja erakond on tegelikult ka mulle andnud väga palju: võimaluse poliitika valdkonnas, mis minu jaoks on olnud prioriteetne, omada kõrget vastutust Eesti poliitikas,” ütles Mihkelson Delfile IRL-ist lahkumist põhjendades.

“Aga kahjuks suuresti need vaated, mille pärast mina tunnen, et võiks Eesti poliitikasse panustada, on eriti siin viimastel aastatel läinud eri teed,” tõdes Mihkelson ja märkis, et tänane otsus on küpsenud pikema aja jooksul.

“Mina olin väga õnnelik sellel hetkel, kui Isamaaliit ja Res Publica ühinesid. Ma tulin poliitikasse suuresti Res Publica tõusu kaudu, aga ma olen kogu aeg hoidnud seda endal mõttes — ka kunagi 90ndatel aastatel ajakirjanikuna töötades —, et Eesti jaoks oli erakordselt oluline see, mida tegi Mart Laar oma esimese valitsuse ajal, kui julgeid otsuseid võeti ette olukorras, mis on võrreldamatu tänasega. Ma ei ütle, et meil peaks ka täna olema väga revolutsioonilist hõngu üleval, aga mu meelest ei ole Eesti piisavalt rikas selleks, et rahulduda sellega, kus me täna oleme. Liiga palju on igapäevast tegevust ja IRL-i puhul ma paraku olen näinud ka viimasel ajal pigem taandumist EKRE programmi põhiseisukohtade lähedusse, mis minu meelest ei ole uuenduslik, nooruslik ja kaasaegne,” selgitas Mihkelson.

Teine põhjus on Mihkelsoni sõnul ka see, et tema töö, huvid ja teadmised maailmas toimuvast, ise seda kogedes, ütlevad, et Eesti on väga vägev paik selleks, et üksnes rahulduda sellega, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. “Me ei ole piisavalt rikkad selleks, et mõelda ainult taktikalistele sammudele.”

Mihkelsoni hinnangul on Eestil aeg selleks, et kohalike valimiste kontekstis oleksid peatähelepanu all need küsimused, mis ühes või teises paigas elavatele inimestele on tähtsad, mitte aga üleriigilised suured teemad.

Mihkelson poliitikast ei lahku ja soovib jätkata väliskomisjoni esimehena nii kaua kui võimalik

“Ma olen täna otsustanud, et ma poliitikast kindlasti ei lahku. Ma näen, et mul on piisavalt energiat ja mõtteid, kuidas edasi Eesti jaoks panustada,” kinnitas Mihkelson.

Kohe algava Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kontekstis soovib Mihkelson jätkata väliskomisjonis. “Nii kaua, kui see on poliitiliselt võimalik, ka väliskomisjoni esimehena. See poolaasta saab Eestile olema väga oluline. See on ka üks põhjus, miks ma olen otsustanud, et ma kohalikel valimistel ei osale.”

Küsimusele, miks Mihkelson just enne Eesti eesistumist erakonnast lahkumisest teatas ning kas segaduse tekitamine vahetult enne tähtsat perioodi pole vastutustundetu, sõnas ta, et vastutustundetu oleks ainult oma isiklikule heaolule ja ametikohale mõelda. “Ühel hetkel tuleb need otsused teha, ja nagu ma ütlesin, ei tee ma seda kerge südamega. Praegune hetk seda teha on pigem ausam kui eesistumise ajal või ka vahetult näiteks enne kohalikke valimisi. Ma soovin suvel veidi hinge tõmmata — nii palju, kui see võimalik on —, mõtteid koguda nendeks valikuteks, mis mul ees seisavad."

Mihkelson ei usu, et valitusskoalitsioon peaks kartma lagunemist olukorras, kus pärast tema ja Tsahkna lahkumist on koalitsioonil riigikogus 54 häält ning Keskerakonnal on vähemalt neli saadikut, kelle hääled ei pruugi pidada.

Ta kinnitas, et ükski mõistlik, hea ja Eestile oluline otsus ei jää riigikogus tema toetuseta. "Kui me räägime välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, siis Eesti on väga palju võitnud sellest, et meil on selline konsensuspoliitika," lausus ta.

Küsimusele, kas Mihkelson plaanib akna alla kolides toetada algatusi vaid siis, kui selle vastu ka midagi saab, vastas ta eitavalt. "Ma ei ole poliitikas siiamaani pidanud vajalikuks oma positsiooni eest nõutada midagi täiendavat. Ma olen tõepoolest nendel positsioonidel, kus ma olen Eesti poliitikas vastutust kandnud, tegutsenud kõige paremas usus. Need sammud, mida ma olen teinud, ei ole vajalikud mitte ainult erakonnale, aga tegelikult kogu Eestile. Ma oma põhimõtetest kindlasti ei tagane," lubas Mihkelson.

Otsusest erakonnast lahkuda, teavitasid nad Margus Tsahknaga kõiki ühel ajal ehk täna keskpäeval. "Aga ma arvan, et nendel aruteludel, mis olid erakonnas kevadel, ei hoidnud ma oma mõtteid ka saladuses, ütlesin ka avalikult välja erinevates intervjuudes, miks minu arvates IRL-i tänane seis on selline, nagu ta on. Need mõtted lihtsalt ei kandnud seda toetust praeguses erakonnas ja ma näen lihtsalt, et meil on võib-olla parem minna eri teed."

Mihkelson ei ole kedagi koos enda ja Tsahknaga erakonnast lahkuma kutsunud. "Mina ei ole sellega tegelenud ja see on lõppkokkuvõttes igaühe enda otsus. Küsimus on ennekõike poliitikas olemises mitte sellepärast, milline on sinu positsioon — kuigi ma usun, et väga paljud Eesti poliitikas olijad ka selle peale mõtlevad —, aga tähtis on minu meelest see, et kas su süda on õiges kohas, kui sa oled ühes või teises erakonnas, ja minu tunnetus on jõudnud sinna kohta, kus ma kahjuks pean selle otsuse tegema," tõdes ta.