DELFI VIDEO: Margus Tsahkna jättis IRLi esimeheks tagasikandideerimise lahtiseks

IRLi esimees Margus Tsahkna teatas täna, et kutsub kokku erakonna korralise suurkogu. Ta ei öelnud, kas ta kandideerib uuesti erakonna esimeheks või mitte.

Tsahkna ütles, et IRL peab oma erakonna sees asjad korda tegema, viidates vajadusele muuta põhikirja. "Me oleme tegelikult nende aastate jooksul päris palju saavutanud. Ma sain erakonna juhtimise kätte reitinguga kaheksa protsenti ja me olime võlgu 1,1 miljonit eurot ehk sisuliselt olime jätkusuutmatud.

"Eelmisel aastal olime määravad, et saime Eestile presidendi, kes väga selgelt räägib samast avatud rahvuslusest. Eelmine sügis läks selle peale, et muuta valitsust ja panna väga radikaalne programm lauda," rääkis Tsahkna.

"Ma olen erakonna esimehena tööd teinud ja teen edasi, kuni mu mandaat lõppeb. See on mu kohustus erakonna ees," ütles Tsahkna.

"Ma ei kavatse olla erakonna esimees erakonnas, mis ei suuda avada, kanda avatud rahvusluse sõnumit. See, kes kuhu kandideerib, ei olnud tänase koosoleku küsimus," lisas Tsahkna.

Ta jättis vastamata, kus ta kohalikel valimistel kandideerib. 2013. aasta kohalikel valimistel kandideeris ta Tartu linnapeaks. Tsahkna sai IRLi esimeheks 2015. aastal peale Urmas Reinsalu taandumist.