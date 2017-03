DELFI VIDEO: Margus Tsahkna: e-hääletuse päevade arv väheneb, ent e-hääletajaid tuleb juurde

Kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) ei nõustu väitega, et Keskerakonna eestvedamisel tegeleb koalitsioon e-valimiste kaotamisega. Ta rõhutab, et hääletuspäevade arvu vähenemine on seotud turvalisusriskidega.

"Võtan maha igasugu kahtlused ja kõhklused, kas e-hääletused jäävad alles. Jäävad, oleme selle üle väga uhked," toonitas ta, et e-valimised on Eesti firmamärk. Valitsuse pressikonverentsi järel sõnas Tsahkna Delfile, et küberrünnakute valguses tuleb üle vaadata turvalisuse pool. Koalitsiooni koostatud värske eelnõu kohaselt toimuks e-hääletus edaspidi nädala asemel kolm päeva. E-hääletajate arv on pidevalt kasvanud. Kas muudatus üldhääletajate arvu ei vähenda? Tsahkna ei nõustu. "Olen täiesti veendunud, et noorte lisandumisega vähemalt kohalikel valimistel (hääletada saab edaspidi 16-ndast eluaastast – toim) e-hääletajate hulk tõuseb" märgib Tsahkna ja ütleb, et olgu nooremad või vanemad inimesed, üldiselt ollakse harjunud riigiga suhtlema läbi e-teenuste. Täpsustuseks olgu märgitud, et riigikogu valimistel saavad ka edaspidi hääletada kodanikud alates 18. eluaastast. Ehk on e-hääletuse perioodi vähenemine siiski kasulik vaid Keskerakonnale? Mis teeb IRL siis, kui osa keskerakondlasi nii-öelda mässu tõstab ja nõuab e-valimiste kui selliste kaotamist? Lähemalt vaata juba videost!